Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной. Что нового сказал Дмитриев

Идея строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и США, получила широкое освещение в мировых СМИ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X .

Ранее он рассказал о концепции тоннеля между Чукоткой и Аляской, который, по его словам, можно было бы реализовать с помощью современных технологий Boring Company. Дмитриев оценил стоимость проекта в менее чем восемь миллиардов долларов и заявил, что строительство может занять меньше восьми лет. Инициативу он назвал «тоннелем Путина – Трампа», который, как выразился чиновник, мог бы символически соединить Евразию и Америку.

По словам главы РФПИ, идея быстро распространилась в интернете и собрала пару миллионов просмотров. Он отметил, что президент США Дональд Трамп назвал ее интересной, а украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, отнесся к ней резко негативно.

Ранее РИА «Новости» на основе открытых данных подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской был бы примерно вдвое длиннее Евротоннеля, соединяющего Францию и Великобританию.