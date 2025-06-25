Типичное бахвальство Трампа. Какую ложь об атаке США на Иран раскрыла утечка данных

Бомбардировщики США разнесли ядерные объекты Ирана. Но триумфа не получилось: демократы постарались обесценить все предприятие своего врага, запустив сплетню, что никто никуда не попал. Каким бы на деле ни был ущерб, России стоит запомнить, как ловко американцы отступают от своих слов и обещаний.

Утечка испортила триумф Трампа Торжество президента США Дональда Трампа по поводу успешного бомбометания по Ирану испортили американские СМИ. Телеканал CNN и газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки из Пентагона заявили, будто удары по ядерным объектам не достигли цели: и разрушили всего ничего, и создание Тегераном бомбы отодвинули лишь на пару-тройку месяцев. Практически ту же самую информацию и тоже со ссылкой на разведку публиковали незадолго до американской атаки — мол аналитики предвидели, что толку не будет. Затем выступление повторили к приезду Трампа на саммит НАТО. Спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал это изменой и призвал расследовать утечку. Президент Соединенных Штатов предсказуемо разгневался: обвинил медиа во лжи и попытке принизить значение «одного из самых успешных военных ударов в истории». Он сравнил атаки с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: «По сути, это одно и то же: это положило конец войне!» — и пообещал пресечь любые попытки восстановить уничтоженные объекты в Иране.

Фото: Ядерный взрыв. Andrey Arkusha / www.globallookpress.com

За и против атаки США Многие критики нынешней американской администрации также приводят спутниковые снимки, на которых видно, как за пару дней до ударов к заводу Фордо курсировали большие грузовики. Да и сами иранцы утверждают, что успели все эвакуировать: и людей, и аппаратуру, и документы, и обогащенный уран. А сейчас восстанавливают слегка поврежденные объекты. Однако эксперты по ядерной энергетике считают это хорошей миной при плохой игре: вывезти все оборудование за такой короткий срок было просто физически невозможно. Да и стоит ли говорить о «незначительных повреждениях», когда США использовали новейшие и самые мощные в мире противобункерные бомбы GBU-57 и ракеты «Томагавк»?

Фото: Запуск ракеты «Томагавк». US Navy / www.globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что скандал в СМИ — всего лишь попытка подорвать авторитет президента США и успешную миссию американских военных. Бомбардировка действительно «уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие»: опасное производство оказалось погребенным под горой обломков. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что ядерные объекты в Иране серьезно повреждены и ущерб довольно велик. То же повторил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что если кто-либо в Тегеране попытается реанимировать проект, ЦАХАЛ решительно это пресечет. При этом представители Ирана сообщили, что не собираются отказываться от ядерной программы. К тому же парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с МАГАТЭ. Его представители больше не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех объектов.

Война демократов и республиканцев Скорее всего, скандал с разведкой и бомбежкой Ирана — лишь отражение внутренней борьбы, пояснил 360.ru политолог и журналист Юрий Светов. Дело не в том, какой ущерб нанесен ядерному производству. Речь идет об извечном противостоянии Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов.

Демократы пытаются восстановиться после поражения предыдущего президента Джо Байдена, ведь им на будущий год нужно идти на промежуточные выборы в Конгресс. Чтобы победить, они все время ищут разного рода зацепки, чтобы дискредитировать Трампа, его действия. Атакуют по всем направлениям, где возможно. Юрий Светов

Власти Соединенных Штатов сумели убедить американцев, что Иран — это реальная угроза для них, напомнил политолог. Согласно опросам общественного мнения, так считают 80% людей. Вот чуткий президент и решил нетривиально успокоить народ: разрушил повод для опасений. «Трамп это подает как триумф, а демократы хотят его пригасить. Зачем им то, что лишь усиливает позиции Трампа и его партии? У них же остались связи. Это пресловутое „глубинное государство“ способно на многие вещи: организовать утечки, придать значение тому, чего не было», — сказал Светов.

Фото: Солдаты ЦАХАЛ ищут пострадавших после удара иранской ракеты, июнь 2025 года. Ilya Yefimovich / www.globallookpress.com

Он уточнил: истина, должно быть, где-то посередине. Эффект от ударов есть, но он не такой масштабный, как это пытаются преподнести власти США. Ведь если бы они пробили насквозь перекрытия на заводе Фордо, обязательно последовал бы выброс радиоактивных веществ. Даже если иранцам повезло вывезти оттуда какую-то часть урана.

Но ущерб ядерной программе Ирана нанесен и Трамп пытается все обыграть. Ведь операция очень эффектная, она такая чисто голливудская. Полтора дня летят самолеты, одна группа для прикрытия — все разыграно по киношным канонам. В первую очередь это была пиар-акция. Юрий Светов

Утечка организована очень грамотно, отметил эксперт. Трамп ехал на саммит НАТО, где собирался предстать победителем, который будет диктовать другим, что и как делать. А ему раз — и поднесли горькую пилюлю. Но это именно внутренняя борьба США. России же стоит сделать серьезные выводы относительно любых договоренностей с американцами.

Фото: Американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. United States Air Force via CNP / www.globallookpress.com

«Нужно договариваться только с пятью слоями страховки, и то им верить нельзя. Ведь Трамп же вел переговоры с Ираном, говорил, что дает срок для осмысления. А потом взял и атаковал. Поэтому от США все время можно ожидать, что они, не глядя на соглашения, сделают все по-своему», — предупредил Светов. При этом американцы продемонстрировали свои возможности: оперативный сбор ударной группы, разведданные, логистика, дозаправка авиации в воздухе, сопровождение. А ведь Штаты отрабатывали эту атаку не только по Ирану. Что им мешает бросить такую же группировку на Россию? На это нужно обратить очень серьезное внимание, резюмировал эксперт.