Сегодня 02:02 Париж занервничал. Какие тайны Брижит Макрон раскрыла журналистка Кэндис Оуэнс Журналистка Оуэнс выпустила первую часть разоблачения Брижит Макрон 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Американская журналистка Кэндис Оуэнс публично заявила о намерении добиться от первой леди Франции Брижит Макрон признания, что та на самом деле является мужчиной. Она выпустила первую часть своего расследования под названием «Становление Бриджит: Знакомство». 360.ru ознакомился с содержанием первой серии разоблачения.

Угрозы Елисейского дворца

В начале своего ролика Оуэнс заявила, что сайт, который она открыла для прямой трансляции, подвергся мощной DDOS-атаке с компьютеров с IP-адресами Франции.

Я думаю, что они сильно испугались, что правда выйдет наружу. Ведь не может ложь оправдать такую панику. Кэндис Оуэнс Журналистка

Она добавила, что также получила угрозу иска со стороны юристов Елисейского дворца на 100 страницах, вместо того чтобы просто согласиться дать ответы на вопросы, которые она задала о первой леди. По мнению Оуэнс, такая реакция только подтвердила ее теорию, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

«Они не могут притвориться, что не увидели наших вопросов, хотя большая их часть просто предполагает ответы „да“ или „нет“», — добавила журналистка.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Чтобы доказать свою правоту, она показала список из 21 вопроса, в том числе с просьбой представить школьные фотографии Брижит, а также вопросы о ее первом муже, их общих детях и о брате героини. «Это довольно простые вопросы. Если вы испытываете душевные страдания, потому что люди говорят, что вы родились биологическим мужчиной, вы могли бы просто на них ответить. Но очевидно, что вы сильно обеспокоились и наняли юристов, чтобы они прислали угрозу на 100 страницах», — обратилась Оуэнс к Брижит Макрон.

Почему Оуэнс считает Брижит Макрон трансгендером*?

Оуэнс не скрывала, что использовала для своего ролика материалы журналиста-фрилансера Наташи Рей, выпустившей несколько лет назад свое расследование, в котором заявила, что после рождения действующая первая леди Франции носила имя Жан-Мишель Тронье (девичья фамилия Брижит).

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Американка развила эту идею. По ее словам, она нашла запись старой телепрограммы, где фигурировал мальчик с таким же именем. С помощью компьютерной программы она состарила стоп-кадр ребенка и получила лицо, схожее с лицом первой леди Франции. Как считает журналистка, до смены пола будущая Брижит строила отношения с некоей Вероникой Дрю, которая родила ей троих детей.

Скандалы вокруг Брижит Макрон

В первой серии своего разоблачения Оуэнс предупредила зрителей, что расскажет о самых крупных скандалах вокруг президентской четы, а также о различных сексуальных перверсиях.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Она напомнила, что Брижит была учительницей своего будущего мужа и познакомились они в школе.

«Эта история любви стал для меня тревожным сигналом. Мне очень странно, что 39-летняя женщина увидела что-то привлекательное в 15-летнем ребенке», — объяснила журналист. Она отметила, что живет в штате, где за секс с несовершеннолетним можно попасть в тюрьму. Но вступал ли Макрон в половые отношения с учительницей, она не знает: Елисейский дворец проигнорировал этот вопрос.

После Оуэнс подняла все старые скандалы, в которые супруга президента Франции попала после его избрания на пост главы государства. По ее словам, Брижит посчитала себя великим дизайнером и предложила после пожара в соборе Парижской Богоматери вместо классического шпиля украсить здание «эрегированным фаллосом с золотыми шариками». Журналистка сослалась на заявление бывшего министра культуры Франции Розелин Бачело.

Фото: XinHua / Global Look Press

Такая информация действительно была. Бывшая чиновница написала об этом в своих мемуарах под названием «682 дня. Бал лицемеров», в которых рассказала, что Макрон объявил международный конкурс на реконструкцию шпиля и крыши. Она настаивала, что здание нужно восстановить в том виде, в котором оно было изначально, и поплатилась за свое несогласие должностью.

Я никогда не жалела о том, что нарушила субординацию, потому что несколько дней спустя, на обеде с Брижит Макрон, она показала мне проект, увенчанный чем-то вроде эрегированного фаллоса, основание которого окружено золотыми шариками. Розелин Бачело Бывший министр культуры Франции

Еще одним скандалом, о котором вспомнила Оуэнс, стало исчезновение ковра под названием «Черное солнце» работы художника Клода Левека из одного из залов Елисейского дворца.

Фото: Facebook**/Claude Lévêque / Соцсети

Несколько мужчин обвинили его, что, когда они были детьми, он их регулярно насиловал. Расследование дела началось в 2019 году, и с тех пор Левек находится под следствием. «Это просто еще один провал Эммануэля и Брижит Макрон, которых интересовали работы художника, вставлявшего в них педофильские материалы. Это просто безумие», — подчеркнула Оуэнс.

Педофилы в окружении Макрона

На этом она не остановилась и предложила вспомнить первую инаугурацию Эмануэля Макрона в мае 2017 года. Она обратила внимание, что на первой фотографии президента Франции есть книга писателя Андре Жида.

«Андре Жид был самопровозглашенным педофилом. Он увлекался маленькими мальчиками. Именно его книгу Макрон выбрал для своего первого портрета в качестве президента», — объявила журналист.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Она добавила, что писатель в своем романе «Имморалист» описывал влечение героя к мальчикам-арабам, которых встречал на улицах Алжира. По ее словам, этот образ Жид списывал с самого себя. «Макрон никогда не скрывал своей привязанности к Андре Жиду. Он говорил об этом много раз. В интервью литературному критику президент признавался, цитирую: „Жид показал мне путь, который ведет от рассудка до переполняющей чувственности“», — подчеркнула Оуэнс. Макрон, как она заявила, не только любил читать произведение педофила, но и находился в тесной дружбе с человеком с такими же наклонностями. Речь о бывшем депутате Европарламента Оливье Дюамеле, который одним из первых поддержал молодого политика в его желании стать президентом. «Он выступал в прессе, восхваляя Макрона, и давал ему советы, как справляться с публичными скандалами. При этом он был знаком с Брижит», — отметила Оуэнс.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Она добавила, что только по счастливой случайности скандал 2021 года не коснулся президента и его жены, когда падчерица Дюамеле Камиль Кушнер выпустила книгу мемуаров. В ней она обвинила отчима в изнасиловании ее брата-близнеца, когда ему было 13 лет.

«Это просто еще один ублюдок с орбиты Эммануэля и Брижит Макрон», — подытожила Оуэнс. Бывший депутат Европарламента Оливье Дюамеле не привлекался к ответственности в связи с истечением срока давности совершенного преступления. Он ушел из политики и перестал вести общественную деятельность. Привлечь его к ответственности просили многие организации.

Журналист пояснила, что это только первая серия, которая лишь вводит зрителя в мир французской политики. Следующую серию Оуэнс пообещала показать в понедельник, 4 февраля. Она объявила, что пригласит на эфир своего коллегу Ксавье Пуссара, который на протяжении восьми лет вел расследование о жизни семьи Макрона. Если же он не придет, то она сама расскажет о его материалах. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена