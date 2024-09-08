Сегодня 11:53 Жена лидера Франции — мужчина? Кто такая Брижит Макрон и почему ее сочли трансгендером Daily Mail провело исследование о «трансгендерности» Брижит Макрон 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

Семья

Эммануэль Макрон

Женщины

Франция

Брак

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит отличается изысканным стилем, и, несмотря на годы разницы с мужем, сохраняет привлекательность. Однако вокруг внешности первой французской леди бродят слухи: якобы в прошлом она была мужчиной и сделала операцию по смене пола*. Спутницу Макрона не миновало общественное обсуждение. Кто же она на самом деле: мужичина или женщина — в материале 360.ru.

Кто такая Брижит Тронье: что известно о детстве и молодости супруги Макрона Брижит Мари-Клод Тронье родилась 13 апреля 1953 года на севере Франции в регионе Пикардия. Отец девочки был владельцем сети кондитерских магазинов и производства сладостей, выпускающего в том числе лакомство макарон, а мать — домохозяйкой. Детство будущей первой леди прошло в Амьене. В семье было шестеро детей, Брижит была младшей. Тронье были весьма влиятельными людьми. Карьера Брижит началась с должности пресс-атташе в торгово-промышленной палате, расположенной в Па-де-Кале. Девушка получила гуманитарное образование, после чего трудилась в Париже, Страсбурге и протестантской школе Lucie-Berger. С 1991 года Тронье преподавала латинский и французский языки в лицее La Providence.

Фото: РИА «Новости»

Брижит Озьер и трое ее детей: история первого замужества Тронье вышла замуж в 1974 году за банкира Андре Луи Озьера. Она познакомилась с ним в возрасте 21 года в приморском городке Ле-Туке, где у семьи Тронье был дом отдыха. К 26 годам Брижит родила троих детей: дочерей Тиффани и Лоранс, а также сына Себастьяна. Первый муж будущей жены Макрона родился в Камеруне — там его отец работал дипломатом. Супруг был на два года старше Брижит, в свои 23 года успел сделать успешную карьеру. Пара сыграла свадьбу в ратуше Ле-Туке. В том же 1974 году поженились родители Эммануэля Макрона. Озьера никто публично не видел после того, как Брижит ушла от него в 1996 году. Официально супруги развелись в 2006-м. Андре Луи умер в декабре 2019 года в 66 лет.

Фото: РИА «Новости»

Как Эммануэль Макрон познакомился со своей будущей супругой Брижит сейчас 71 год, Эммануэлю — 46. Пара вместе уже 16 лет. Своих детей у них нет. Будущие супруги познакомились в школе — Брижит была учительницей Макрона. Они впервые встретились в учебном заведении в Амьене в 1990-х годах, тогда будущему президенту было всего 15 лет. Он тут же влюбился в Брижит, в чем признался родителям, сообщило издание Marie Claire. Те решили, что это подростковое увлечение, и только бабушка поддерживала его. В Амьене узнали о происходящем — по городу поползли слухи. Учительнице пришлось сменить школу, а будущий французский лидер уехал учиться в Париж. Брижит и Эммануэль все равно продолжали общаться — они переписывались в течение долгих лет. Пожениться пара смогла лишь спустя 15 лет после встречи, их свадьба состоялась в 2007 году. «Если бы я не сделала этот выбор, я бы упустила свою жизнь. Мне очень повезло, что я замужем за таким человеком, как он (Макрон — прим. ред.)», — призналась Брижит, чьи слова привел сайт kp.ru.

Фото: РИА «Новости»

Разница в возрасте и другие странности брака президента Франции Разница в возрасте Брижит и Макрона составляет 24 года, что не мешает паре. По словам первой леди, супруги могут спокойно шутить об этом. Сам Эммануэль говорил, что пара не собирается заводить детей. Президент не комплексует из-за этого, так как любит детей Брижит как своих. Старшая дочь жены Макрона Лоранс училась с ним в одном классе в Амьене. Младшая Тиффани публично поддержала отношения Эммануэля и Брижит. «Если мне и нужно дать представление о любви, то это Эммануэль и мама», — сказала она в интервью Fox News.

Фото: РИА «Новости»

Почему возникли слухи о трансгендерности* жены Макрона Несмотря на множество опровержений, продолжают широко распространяться слухи о том, что Брижит была мужчиной. Сторонники теории заговора утверждают, что жена Макрона — трансгендер* по имени Жан-Мишель. Фейки о том, что первая леди является мужчиной, в 2021 году подкрепила журналистка ультраправого журнала Faits et Documents Наташа Рей. Она якобы следила за Брижит в течение трех лет и общалась с экспертами, которые подтвердили эту версию. Издание, где работает Рэй, регулярно публикует антисемитские теории заговора и материалы о тайной масонской власти.

Фото: РИА «Новости»

Брижит Макрон — мужчина? Почему это может быть правдой Журналистка Рэй в одном из интервью сослалась на старую семейную фотографию Тронье, сообщило издание Sudouest. На черно-белом снимке были родители Брижит, ее братья и сестры. Маленькая девочка на коленях у матери — и есть будущая жена Макрона. Однако корреспондент ультраправого журнала заявила, что ребенок на коленях женщины на самом деле осиротевшая Натали Фарси, чья сестра погибла в автокатастрофе. Имя Брижит при рождении было Жан-Мишель Тронье — это мальчик в клетчатой рубашке на фотографии, заявила журналистка. Эта история почти сразу же завирусилась в Сети. «Спусковым крючком» для расследования Faits et Documents стало телосложение Брижит. «Эксперты» и пластические хирурги согласились с тем, что первая леди — транссексуал*, заявила Рэй. Почему есть сомнения Журналисты Daily Mail провели исследование и сделали вывод, что мальчик в клетчатой рубашке является покойным старшим братом Брижит Жан-Клодом. Он был на восемь лет старше сестры и управлял семейной шоколадной фабрикой. О появлении Брижит Тронье на свет сообщила ежедневная газета Courrier Picard. Там указали, что девочка родилась 13 апреля 1953 года. «Анна-Мари, Жан-Клод, Маривонн, Моник и Жан-Мишель Тронье (сестра и братья первой леди — прим. ред.) с большой радостью сообщают о появлении на свет их младшей сестры Брижит», — говорилось в заметке. Множество снимков Брижит в детстве и молодости публиковали авторитетные французские издания. Есть фото, как семилетняя Тронье принимает свое первое Святое причастие, играет в саду дома, а также играет свадьбу с Озьером.

Фото: РИА «Новости»

Как чета Макрон реагирует на слухи Макрон признался журналистам, что его расстраивают слухи о трансгендерности* Брижит, сообщил французский телеканал TF1. «Худшее — это ложная информация <…>, которой люди верят и расстраивают вас, в том числе в вашей личной жизни», — подчеркнул президент. На вопрос, ранят ли его такие фейки, Макрон ответил утвердительно. На этом фоне французский лидер призвал к укреплению цифрового общественного порядка в социальных сетях. Он назвал их «грязным местом», где могут свободно высказываться любые сумасшедшие, которые не видят для себя никаких правил. Брижит подобные слухи тоже пришлись не по вкусу. В феврале 2022 года жена Макрона подала в суд на двух женщин, которые поддерживали в Сети фейки о ее трансгендерности*, сообщило издание 20minutes. По данным France24, в марте 2023 года суд отклонил иск: сторона истца требовала компенсацию за нарушение прав на личную жизнь, в суд постановил, что это «публичная клевета». Юридические тяжбы затянулись на несколько лет.

Фото: РИА «Новости»

Кому выгодны слухи о том, что первая леди Франции — трансгендер* Слухи и о трансгендерности* Брижит стали распространять веб-сайты, связанные с ультраправыми, антиваксерами, антиправительственным движением «Желтые жилеты» и сторонниками тории заговора QAnon. Последние считают, что США находятся во власти поклоняющихся дьяволу педофилов, напомнили журналисты Daily Mail. Атака на первую леди вызвала опасения по поводу «трампизации» политических дебатов во Франции. Речь идет об использовании фейковых новостей для потенциального влияния на избирателей, особенно ультраправых, на президентских выборах 2022 года. В дальнейшем Макрон их выиграл. Объектами подобных слухов в 2017 и 2018 годах становились бывшая премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и жена экс-президента США Барака Обамы Мишель.

Фото: РИА «Новости»

Какое влияние Брижит Макрон имеет в политической жизни Франции В предвыборную кампанию Макрона вовлекли практически всю его семью. Жена многое сделала для того, чтобы он занял кресло президента. Первая леди заявила, что будет заниматься общественно полезной деятельностью, с ее расписанием сможет ознакомиться каждый желающий. После избрания Макрона главой государства Брижит получила неоплачиваемую должность в правительстве. Сейчас жена президента занимает пост главы фонда «Больницы Парижа, больницы Франции» и занимается благотворительностью. Жизненный опыт супруги не раз выручал Макрона. Она давала мужу советы по поводу работы в банковской сфере, министерстве и других сложных ситуаций. Брижит разгружает мужа от насущных проблем. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.