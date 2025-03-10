10 марта 2025 19:10 Столкновения на западе Сирии: кто такие алавиты и что происходит в прибрежных провинциях Востоковед Тарасов назвал убийства алавитов в Сирии геноцидом 0 0 0 Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Движение «Береговой щит» на западе Сирии решило выказать недовольство новой власти и столкнулось с жестоким подавлением, буквально геноцидом. Основные жертвы и пострадавшие — алавиты, которые впервые получили хоть какие-то преференции только при власти династии Асадов. Что это за религиозное меньшинство и какое будущее может ожидать арабскую республику, разбирался 360.ru.

Массовые убийства алавитов и христиан в Сирии Бывшие военные армии экс-президента Сирии Башара Асада, которые ранее отказали ему в поддержке, 6 марта выступили против нового, суннитского правительства. В ответ власти республики не стали миндальничать и уже к утру 8 марта отбили большую часть территорий, которые поначалу захватили восставшие (они назвали себя движением «Береговой щит»). На этом кровопролитие не закончилось. В провинциях Латакия, Тартус и Хама, где обычно селится местное религиозное меньшинство — алавиты (к которому принадлежала семья низложенного президента), а также христиане, зафиксированы массовые убийства. СМИ сообщили, что солдаты врывались в дома и расстреливали жителей. По предварительным данным, жестоко убиты около тысячи человек, подавляющее большинство — гражданские, среди них женщины и дети. Боестолкновения продолжаются в горной местности. Вооруженные формирования, поддерживающие новые власти Сирии, потеряли 231 бойца.

Фото: Армия направляется к Латакии для борьбы с повстанцами, Сирия, 7 марта 2025 года. Moawia Atrash / www.globallookpress.com

Что говорят новые власти Сирии Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал независимый комитет для выяснения обстоятельств, приведших к эскалации насилия в прибрежных провинциях, сообщили в его канцелярии. «За последние два дня были зафиксированы систематические попытки повторного распространения старых фотографий и видеозаписей. Некоторые из них датируются прошлыми годами, а другие были сняты за пределами страны. Эти материалы преднамеренно выдаются за текущие события на сирийском побережье, что явно направлено на манипулирование общественным мнением, разжигание розни и дестабилизацию ситуации», — утверждает Мининформации в переходном правительстве.

Фото: Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (слева) и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

Как отреагировали в других странах Международная реакция разделилась: Иран, Ирак и Израиль обвинили официальные сирийские власти в геноциде религиозных меньшинств. А вот Турция, Катар и часть арабских государств поддержали «преследование ячеек сторонников Асада». Евросоюз со своей стороны официально осудил восставших алавитов.

США осуждают радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии. Соединенные Штаты поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины, и выражают соболезнования жертвам и их семьям. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах против меньшинств. Госдеп США

Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии. В арабскую республику уже прибыла комиссия для оценки масштабов убийств. «Там много насилия, люди покидают свои дома», — сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com

Кто такие алавиты Считается, что алавизм возник во второй половине IX века. Основателем нового религиозного течения стал богослов Мухаммад ибн Нусайр, объявивший себя пророком. Его последователи поначалу звались нусайритами, позже переименовались в алавитов, то есть «обожествляющих Али» — имеется в виду двоюродный брат, зять и сподвижник исламского пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиб. Обычно алавитов коротко презентуют как людей, исповедующих смесь доисламских культов, ислама и христианства. Причем специалисты до сих пор не определились, можно ли считать это отдельной религией или эзотерическим ответвлением шиитского ислама.

Фото: Инвеститура Али в Гадир Хумме / Википедия

Алавиты поклоняются Луне и Солнцу, вечерней и утреней заре, свету и тьме. Почитают они и свою святую троицу. Это Али — лучезарное существо, которое семь раз воплощалось на земле через Адама, Ноя, Иакова, Моисея, Соломона, Иисуса и Мухаммада. А также сам пророк Мухаммед и его сподвижник Салман аль-Фариси. Еще чтят младшую дочь Мухаммеда Фатиму (существо из света аль-Фатир) и христианских апостолов. На богослужениях читают Евангелие и причащаются вином. Алавиты празднуют Рождество и Пасху, иногда используют христианские имена. Признают реинкарнацию — переселение душ.

Интересно Точное число последователей учения алавитов неизвестно. Считается, что в современном мире их приблизительно два миллиона человек. Точное число последователей учения алавитов неизвестно. Считается, что в современном мире их приблизительно два миллиона человек.

Говорят, главная священная книга называется «Китаб аль-Маджму» и содержит 16 сур, выступая подражанием Корану. Однако никто из неалавитов этот манускрипт ни разу лично не видел. Все потому, что алавиты — достаточно закрытое сообщество. По достижении совершеннолетия молодой алавит проходит инициацию (что-то вроде конфирмации у католиков или бар-мицвы у евреев). Священнослужитель рассказывает новобранцу тайные аспекты вероучения, которые раньше от него были скрыты, а тот клянется, что никогда и никому не выдаст эти секреты. Алавитов никогда не любили мусульмане и христиане: и те и другие считали, что они попросту исказили их религию. До 1963 года, когда к власти пришел генерал-алавит Хафез Асад (отец недавно низложенного Башара Асада), в Сирии всем управляли сунниты и курды. Еретики считались людьми второго сорта.

Фото: Ныне разрушенный памятник Хафезу Асаду, Дамаск. John Wreford / www.globallookpress.com

Конфликт в прибрежных провинциях Сирии: мнение Новое сирийское правительство ушло в штопор военно-вооруженного противостояния: решившись на расправу с алавитами, оно утратило потенциал политического диалога, подчеркнул в разговоре с 360.ru востоковед Станислав Тарасов. Теперь шансы на создание коалиции, которая могла бы легитимизировать политический режим в Дамаске, резко упали. «Сирийское правительство не контролирует большую часть территории государства, где действуют сепаратистские группы друзов. Сейчас алавитская проблема поднялась, курды отказались входить в коалиционное правительство и объединять свои вооруженные силы с формирующейся армией и так далее», — перечислил он.

Интересно Друзы, или аль-мувахиддун, — единобожники, появились в начале XI века в Египте. Это замкнутая религиозная группа, которая исповедует собственную религию, замешанную на шиизме исмаилитского толка, элементах неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. В Сирии их около 700 тысяч, общая численность в мире оценивается в два миллиона человек. Друзы, или аль-мувахиддун, — единобожники, появились в начале XI века в Египте. Это замкнутая религиозная группа, которая исповедует собственную религию, замешанную на шиизме исмаилитского толка, элементах неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. В Сирии их около 700 тысяч, общая численность в мире оценивается в два миллиона человек.

Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com

Необходимо искать консенсус, ведь фактически происходит процесс фрагментации Сирии, подчеркнул политолог. И теперь страны региона находятся в настороженном состоянии, ведь им нужно будет определяться с отношением к очередному сирийскому кризису.

На этом фоне обозначилось противостояние между Израилем, который поддерживает друзов. С другой стороны — американцы, стоящие за курдами. Плюс Турция, которая считает, что она свергла Асада и должна политически и в военном отношении доминировать в Сирии. Станислав Тарасов

По словам политолога, клубок противоречий практически вверг республику в фазу гражданской войны. Поэтому сегодня многие усматривают федерализацию Сирии как единственный выход из кризиса. Но пока события развиваются по очень тревожному и трагическому сценарию.

Фото: Турецкие женщины держат плакаты с надписью «Остановите резню алавитов!», Анкара, 9 марта 2025 года. Bilal Seckin / www.globallookpress.com

В 20-х годах прошлого века французы уже предлагали проект федерализации этой зоны. Кстати говоря, тогда образовался Ливан и сейчас сирийские события напрямую его затрагивают: если пойдет фрагментация Сирии, то и ливанская государственность будет поставлена под большую угрозу. «Как дальше будут развиваться события, сказать сложно. Главные доминирующие игроки тут — Саудовская Аравия, Турция, Иран. Арабские страны заняли странную позицию, поддерживая действия правительства Дамаска. Турки вообще воздержались от оценки того геноцида, который происходит по отношению к алавитам», — подытожил политолог.