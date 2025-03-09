Кровавая резня. Более 740 мирных жителей хладнокровно убили в Сирии

Более 740 мирных жителей убили в Сирии за последние дни

Сирию спустя три месяца после смены власти охватили ожесточенные бои. Сирийская общественная организация SOHR сообщила об убийстве 745 мирных жителей в последние несколько дней.

Боестолкновения в Сирии начались в четверг, 6 марта. SOHR утверждает, что только в прибрежных районах и горах Латакии убили 340 мирных жителей, алавитов. Среди погибших есть женщины и дети.

Видеозаписи с казнями и пытками мирных жителей, добавляет SOHR, начали распространять в социальных сетях. Массовые убийства произошли в 21 населенном пункте в трех провинциях — Латакии, Тартусе и Хаме. Здесь традиционно селятся алавиты, религиозное меньшинство, к которому принадлежал и свергнутый Башар Асад.

В докладе организации говорится, что «гражданские лица были убиты таким образом, который не отличается от операций сил безопасности бывшего режима».

Новая сирийская администрация, пришедшая к власти после того, как в декабре прошлого года вооруженные отряды нескольких группировок заняли Дамаск, ранее обещала защиту всех меньшинств.

Режим Башара Асада в Сирии пал в ночь на 8 декабря. Политику предоставила убежище Россия. В январе 2025 года новые сирийские власти потребовали у кого российской стороны выдать Асада.