Сегодня 04:17 Джихадист в костюме. Кто правит Сирией после свержения Башара Асада 0 0 0 Фото: Временный президент Ахмед аш-Шараа, 4 февраля 2025 года. Mustafa Kaya / Global Look Press Мир

США

Законы

Саудовская Аравия

Сирия

Военные

Отношения

Санкции

Ирак

Выборы

Дамаск

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа имеет реноме террориста и поклонника джихада. На новом месте бывший боевик пока смотрится достойно: успел съездить в Саудовскую Аравию, принимал эмира Катара, встретился с президентом Турции. Чем известен нынешний сирийский правитель, выяснил 360.ru.

Кто такой Ахмед аш-Шараа Ахмед Хусейн аш-Шараа родился в октябре 1982 года столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Его предки — выходцы из Голанских высот Сирии. Прадед участвовал в Великом сирийском восстании против французов, дед был крупным землевладельцем, а отец в студенческие годы был арабским националистом и активистом. Со временем отец Аш-Шараа остепенился: начал работать в нефтяной промышленности и даже написал несколько книг по нефтедобыче, женился на учительнице географии.

Фото: Отец Ахмеда Хусейна аш-Шараа, Хусейн Али аль-Шараа на экономическом симпозиуме в Дамаске, 1992 год / Википедия

В 1989 году семья перебралась в Сирию и поселилась в богатом районе Дамаска. Доходы приносило агентство недвижимости и продуктовый магазин, которым управляли старшие братья. Худой, с толстыми очками, тихий и застенчивый Аш-Шараа учился достаточно прилежно, но не более. Со временем вырос в довольно красивого юношу и даже закрутил было роман с девушкой из алавитов. Однако семьи выступали резко против, и отношения молодых людей быстро сошли на нет.

Фото: Ахмед Хусейн аш-Шараа, 1996 год / Википедия

Под крылом «Аль-Каиды»* После школы аш-Шараа поступил в Дамасский университет: поначалу изучал СМИ и медиа, затем подался на медицинский факультет. При этом молодой человек активно интересовался политикой и каждую пятницу ездил в Алеппо, чтобы посетить проповеди, что читал имам Махмуд Гуль Агаси, больше известный как Абу аль-Куака.

Интересно Махмуд Гуль Агаси — сирийский имам и шейх. Прославился страстными призывами к джихаду против неверных, в частности США, требовал убивать американских солдат в Ираке «как рогатый скот». Считалось, что поскольку воззвания Гуль Агаси работают «на экспорт», он не опасен для властей Сирии, потому имел разрешение открыто проповедовать в Алеппо. Осенью 2007 года, когда 42-летний Агаси выходил из мечети после вечерней молитвы, его расстрелял неизвестный мужчина. Махмуд Гуль Агаси — сирийский имам и шейх. Прославился страстными призывами к джихаду против неверных, в частности США, требовал убивать американских солдат в Ираке «как рогатый скот». Считалось, что поскольку воззвания Гуль Агаси работают «на экспорт», он не опасен для властей Сирии, потому имел разрешение открыто проповедовать в Алеппо. Осенью 2007 года, когда 42-летний Агаси выходил из мечети после вечерней молитвы, его расстрелял неизвестный мужчина.

Под впечатлением от восстания палестинских арабов против израильской власти в 2000 году и терактов 11 сентября 2001-го, Аш-Шараа, так и не доучившись, отправился воевать на стороне «Аль-Каиды»* в Ираке. Взял себе псевдоним Абу Мухаммад Аль-Джулани — Абу Мухаммад с Голанских высот. Но американцы довольно скоро арестовали Аш-Шараа, он провел за решеткой в Ираке пять лет, завязав знакомства со многими иракскими джихадистами и командирами ИГИЛ*. На свободе тут же создал группировку «Джебхат ан-Нусра»*, с которой нелегально вернулся в Сирию. Эта банда быстро стала одной из самых могущественных в стране.

Фото: Снимок Ахмеда Хусейн аш-Шараа, сделанный американскими военными, 2006 год / Википедия

Междоусобная борьба в Сирии Со временем Аш-Шараа поссорился с большинством «родственных структур» и в 2015 году заявил представителю телеканала Al Jazeera, что его бойцы не собираются атаковать западные страны. Их приоритет — борьба с правительством Башара Асада, «Хезболлой» и ИГИЛ*. Год спустя «Джабхат ан-Нусра»* сменила имя на «Джебхат Фатх аш-Шам»*, отмежевалась уже и от «Аль-Каиды». Как и все остальные антиправительственные банды в Сирии, люди Аш-Шараа дрались со своими вчерашними друзьями с не меньшей яростью, чем с представителями официальной власти.

Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, Анкара, 4 февраля 2025 года. Mustafa Kaya / Global Look Press

В конце концов, в 2019 году Аш-Шараа и компания с помощью турков заняли Идлиб на северо-западе Сирии. Там организовали самозванное «Правительство спасения Сирии». Скоро провинция зажила лучше Дамаска. Появились торговые центры, жилые комплексы, круглосуточное электроснабжение, открылись образовательные учреждения. Аш-Шараа не допускал инакомыслия: всех политических оппонентов ждали тюрьмы, пытки и убийства без суда и следствия. Люди попробовали протестовать, и новая власть благосклонно освободила пару-тройку раскаявшихся заключенных.

Интересно Аль-Шараа женат на Латифе аль-Друби, у них трое детей. Впервые в публичном поле первая леди Сирии появилась вместе с мужем во время паломничества в Саудовскую Аравию. Позже пара прибыла в Турцию в рамках государственного визита. Аль-Шараа женат на Латифе аль-Друби, у них трое детей. Впервые в публичном поле первая леди Сирии появилась вместе с мужем во время паломничества в Саудовскую Аравию. Позже пара прибыла в Турцию в рамках государственного визита.

Фото: Ахмед Хусейн аш-Шараа и Латифе аль-Друби во время паломничества в Саудовской Аравии, 3 февраля 2025 года / Соцсети 1/2 Фото: Первые леди Турции и Сирии Эмине Эрдоган и Латифе аль-Друби, 4 февраля 2025 года / Соцсети 2/2

Сирия без Башара Асада Что было дальше — все знают. После наступления вооруженной оппозиции в конце 2024 года сирийское правительство пало, его лидер и приближенные родственники сбежали из страны. Аш-Шараа стал временным президентом Сирии на «переходный период». Когда он закончится, пока не ясно. Говорят, продлится еще как минимум пять лет. Далеко не все полевые командиры довольны, что во главе стал именно Аш-Шараа. К тому же у нового лидера пока нет власти над всей Сирией: главные нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья и плотину, обеспечивающую большую часть электроэнергии на востоке, контролируют курды. Они не признают новое правительство.

Интересно Ахмед аль-Шараа решил ловко избавиться от клейма террориста. После победы над правительством Асада распустил все боевые группировки и объединил их под эгидой Министерства обороны Сирии. Ахмед аль-Шараа решил ловко избавиться от клейма террориста. После победы над правительством Асада распустил все боевые группировки и объединил их под эгидой Министерства обороны Сирии.

Фото: Встреча командиров боевиков с Ахмедом аль-Шараа, Дамаск, 24 декабря 2024 года. Santa / Global Look Press

Между тем Аш-Шараа делает все, чтобы понравиться и друзьям из соседних стран, и Западу. Показывает, что он — хоть и верующий, но разумный человек, а не фанатик-террорист, которым его знали прежде. Временный сирийский лидер сменил военную форму на европейскую одежду и даже дал большое интервью англоязычному журналу The Economist. Он пояснил, что главная задача Сирии — провести перепись населения, ведь многие семьи, вынужденные бежать от режима Асада, теперь вернулись на родину, а некоторые, наоборот, нелегально уехали из страны. Также нужно составить новую конституцию и создать закон о партиях. Тогда можно будет провести свободные и справедливые выборы.

Фото: Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа, 11 января 2025 года, Дамаск. IMAGO/Lebanese Prime Minister Of / Global Look Press

По словам Аш-Шараа, у его страны есть возможность для восстановления экономики, хотя бы за счет широкого поля для инвестиций. Однако это не означает, что Сирия должна жить в плотной зависимости от партнеров. Еще один прожект — восстановить дипломатические отношения с США. А там, глядишь, они и санкции отменят. Что касается женщин, точнее — их прав, то тут пока звучат общие слова: к примеру, «если женщина хочет работать, то рынок труда открыт для нее». При этом во время визита в Сирию главы немецкого МИД Анналены Бербок представители новой администрации не стали пожимать ей руку, а из официальных фото вовсе вырезали.

Фото: Министры иностранных Германии и Франции Анналены Бербок и Жан-Ноэль Барро на встрече с Ахмедом аль-Шараа (в центре), 3 января 2025 года, Дамаск. JÃ¶rg Blank / Global Look Press

Конечно, этот жест не отменяет глупости самой немки, которая полезла в чужой монастырь со своим уставом. Но и очень показательно иллюстрирует новую сирийскую власть. Напомним, похожая ситуация сложилась в Афганистане: талибы, заполучившие там власть, тоже обещали равные права для обоих полов, но теперь об этом даже не вспоминают.

* Запрещенные в России террористические организации