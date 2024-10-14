Сегодня 17:22 «Не передавят Евросоюз». Станет ли БРИКС альтернативой ЕС Политический советник Маркелов: БРИКС еще не может заменить Евросоюз 0 0 0 Фото: Баннеры с символикой саммита БРИКС в Казани. Sergey Elagin / Global Look Press Мир

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Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС. Однако эти объединения пока не равнозначны: европейцы работают вместе давно, успели создать свою валюту, а также опираются на довольно экономически сильные страны. Но это не говорит о том, что содружество БРИКС неэффективно.

БРИКС как альтернатива ЕС Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что правительство его страны всерьез рассматривает возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступления в Европейский союз. Сербские представители непременно посетят XVI саммит объединения, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все больше государств признают: БРИКС — перспектива и гарантия многополярного мира. Присоединиться к нему хотят уже более 30 стран. Ведь. в отличие от ЕС, участники этого объединения не вмешивается в суверенные дела друг друга и не ставят абсурдных условий по сотрудничеству. Ранее Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Однако многие политологи склонны думать, что турецкую сторону нельзя считать надежным партнером. К тому же она не собирается отказываться от участия в НАТО.

Сербия играет с Евросоюзом Пока, с точки зрения политической повестки актуальных взаимоотношений Сербии с Евросоюзом, заявления Белграда больше похоже на спекуляцию — попытку немножко потрепать нервы ЕС, куда не берут сербов, отметил в разговоре с 360.ru политический советник Сергей Маркелов. Он напомнил, что Евросоюз не хочет принимать сербов, понимая пророссийскую направленность Белграда. А тот, в свою очередь, пытается проверить реакцию ЕС: не усилится ли в ответ действия по вступлению Сербии в европейское содружество. То же касается поездки на нынешний саммит БРИКС сербского эмиссара.

Думаю, в ближайший год это все может определиться в виде какого-то уже стратегического решения. Почему? Потому что если Европейский союз промолчит, то Белграду уже выбирать не из чего, соответственно, пойдет в БРИКС. Сергей Маркелов

Маркелов уточнил, что по каким-то экономическим параметрам, попыткам выработать коллективные политические решения, БРИКС, безусловно, становится мировым институтом, который может составить альтернативу Евросоюзу. Однако это будет еще не скоро. «Главный вопрос — выравнивание экономик: кто-то пострадает больше, кто-то меньше. Насколько страны БРИКС готовы будут пойти на те страдания, на которые пошли в свое время вступая в ЕС Италия, Испания или та же Германия? Последняя меньше всего выгадала от Евросоюза, потому что у нее и так все было хорошо», — добавил политолог.

Интересно БРИКС — аббревиатура названий первых пяти стран, которые образовали содружество: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Сейчас к ним присоединились Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Все они заинтересованы в том, чтобы развить и укрепить экономическое и инвестиционное взаимодействие между странами-участницами объединения. Отношения в БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. БРИКС — аббревиатура названий первых пяти стран, которые образовали содружество: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Сейчас к ним присоединились Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Все они заинтересованы в том, чтобы развить и укрепить экономическое и инвестиционное взаимодействие между странами-участницами объединения. Отношения в БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

По словам Маркелова, хотя БРИКС идет тем же путем, что и ЕС, многое еще не сделано. Нет даже разговоров о создании единой наличной и безналичной валюты. И едва ли она появится в какой-то даже отдаленной перспективе.

Валюта для экономических отношений рассматривается. Пока берутся за основу национальные валюты, потом, возможно, появится какой-нибудь цифровой юань или цифровой рубль. Но команда стран, которые входят в БРИКС, безусловно, понимают, что по экономическому весу они не передавят Евросоюз. Сергей Маркелов

В БРИКС сегодня больше бедных стран, чем тех, которые могли бы быть драйверами, в отличие от того же пакета Евросоюза из почти 20 участников. Но это не повод для того, чтобы останавливаться, напротив, подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Генсек Совета национальной безопасности Египта Алаа Юссеф эль-Дин на заседании представителей БРИКС в Санкт-Петербурге, сентябрь, 2024 год. Maksim Konstantinovich / Global Look Press

«Экономику нужно кусочками перетягивать в БРИКС, создавая из его стран альтернативу экономическому базису ЕС. Потихоньку, без фанатизма, без давления собирать в кучу те страны, которые нам интересны, и которым интересна альтернативная экономика», — сказал Маркелов. Если Сербия действительно станет членом БРИКС, при этом не отказываясь от места в Евросоюзе, может возникнуть прецедент, который даст возможность и другим странам состоять в двух объединениях сразу, подытожил политолог.