Сирия попросила включить ее в БРИКС

Сирия отправила заявку с просьбой включить ее в состав БРИКС. Об этом ТАСС сообщил посол в России Башар Джаафари на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».

Он подчеркнул, что страну интересует сотрудничество с БРИКС, поэтому она уже оставила письменный документ с просьбой включить ее в объединение.

Дипломат также ответил на вопрос о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Джаафари опроверг информацию о том, что лидеры двух государств могут провести переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что на предстоящем мероприятии ожидается новая волна расширения организации. В БРИКС в ближайшее время могут включить порядка 10 стран, которые подали заявки. Помимо Сирии, к объединению хотят присоединиться Турция, Азербайджан и Венесуэла.

Замминистра МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари отметил, что включение новых участников в БРИКС повысит роль организации в ключевых сферах.