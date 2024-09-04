Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС

Ушаков: страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на участие

Фото: РИА «Новости»

Турция захотела вступать в БРИКС. Страны объединения рассмотрят ее заявку, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Турция подала заявку на полноформатное членство», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция стремится развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страна станет сильной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом.

Встреча глав стран БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Место проведения саммита определил президент Владимир Путин. Всего в саммите планируют поучаствовать около 30 делегаций.

Свое участие уже подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин также пригласил на саммит президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.

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