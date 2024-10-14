В Сербии не исключили присоединение к БРИКС вместо ЕС
Вице-премьер Сербии Вулин: БРИКС стал реальной альтернативой ЕС
Для Сербии присоединение к БРИКС может стать альтернативой вступлению в Евросоюз. Об этом в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
«Членство в БРИКС привлекательно для других стран <…>, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Поэтому нет сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — объяснил он.
По словам политика, власти Сербии обязательно направят представителя страны на предстоящий саммит БРИКС.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В нем на уровне глав государств примут участие 24 страны, еще восемь представят вторые или третьи лица.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в узком составе заявил, что многие государства заинтересованы в сотрудничестве, обеспечиваемом БРИКС. Поэтому блок становится все привлекательнее для стран.