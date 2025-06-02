Трамп без комментариев репостнул сообщение о том, что Байдена «убили» в 2020 году

Президент США Дональд Трамп репостнул в Truth Social утверждение о том, что экс-главу страны государства Джо Байдена казнили в 2020 году и заменили роботами или клонами. Оригинальный пост сделал анонимный пользователь, который часто распространяет теории заговора и различные диковинные утверждения.

Трамп опубликовал ссылку на пост для почти 10 миллионов подписчиков без объяснения или добавления какого-либо контекста.

Журналисты NBC News задали вопрос о посте в пресс-службу Белого дома, но не получили ответа. Издание напомнило, что окружение Трампа распространяло теории заговора о тайном правительстве внутри правительства США, дезинформацию о вакцинах и так называемом «глубинном государстве».

В прошлом месяце стало известно, что Байдену диагностировали метастатическую форму рака предстательной железы.