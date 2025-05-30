Звезды предсказали главные события июня. Что ждет Зеленского, Трампа и Европу с Украиной

В июне в мире произойдут кардинальные перемены — изменения коснутся не только политической ситуации, но и судеб ключевых фигур современности. Приближающийся круговорот событий станет настоящим испытанием для человечества.

Самый опасный период июня В июне произойдет редчайшее явление — Сатурн впервые за две с половиной тысячи лет покинет знак зодиака Рыбы и войдет в Овен, где его ожидает встреча с Нептуном, рассказал в беседе с Life.ru астролог Александр Зараев. Для человечества астрологическое событие будет означать серьезные испытания. По его мнению, человечество просто не готово к таким энергиям.

Это соединение мощное, оно бывает раз в 36 лет, а в этом знаке зодиака агрессии и активности он вот эту конспирацию производит примерно раз в две с половиной тысячи лет. Александр Зараев Астролог

Первые две декады июня будут проходить под знаком Близнецов, уточнил он, а это значит, что напряжение в биосфере Земли усилится. Самым опасным станет период с 9 по 15 июня, когда в небо поднимется полная луна, а космические силы войдут в пик активности. Трамп сделает важное заявление Астрологическая аномалия существенно повлияет на мировых политиков. Согласно прогнозу Зараева, американский президент Дональд Трамп может отметиться новыми неожиданными политическими ходами. Республиканец получит мощный заряд динамичной энергии, который кардинально изменит его отношения с Европой и Украиной, объяснил эксперт. Также Зараев предположил, что в июне Трамп может сделать неожиданное для украинского руководства заявление. На фоне этого в США разгорятся судебные разбирательства нового уровня, а американцы наконец узнают правду о том, кто действительно управлял страной при Байдене. Астрологическая аномалия и выплеск космической энергии помогут миру приоткрыть завесу над многими тайнами, допустил Зараев.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Прояснится судьба Зеленского Для украинского президента Владимира Зеленского переломной станет третья декада июня. Его политическое будущее определится благодаря дипломатическим переговорам, новым меморандумам и секретным встречам. «Здесь будут поставлены последние точки и будет окончательно ясна судьба Зеленского», — отметил эксперт. Будущее ряда политиков будет зависеть именно от решений, принятых в первый месяц лета. Те, кто не подготовятся к переменам и не адаптируются к космическим энергиям, окажутся за бортом мировой истории.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Когда может закончиться СВО Конец июня может стать началом финальной стадии спецоперации, прогнозирует астролог. Точкой невозврата, по его словам, будет 21 июня. «Пик и начало окончания СВО, и это будет конец июня, начало июля», — подчеркнул собеседник 360.ru. Природные катаклизмы в июне Бурной в июне будет не только политическая жизнь, но и природа. Начнутся различные природные катаклизмы: парад планет спровоцирует мощные землетрясения и извержения вулканов.

Подземные толчки могут возникнуть в Турции, Афганистане и странах Юго-Восточной Азии. Серьезных природных и политических потрясений стоит также ждать жителям Ближнего Востока.

Фото: Myo Kyaw Soe/XinHua / www.globallookpress.com

Парад планет повлияет и на территорию России — на Камчатке из-за смещения центра балансировки Солнечной системы произойдут выбросы пепла и газов из вулканов. По мнению астролога, из-за влияния Юпитера, который 10 июня покинет знак зодиака Близнецы и войдет в созвездие Рака, крупные корпорации и финансовые образования могут столкнуться с серьезными проблемами. Астрологическая аномалия станет началом новой эры отношений между людьми. Общество и власти пересмотрят свои принципы взаимодействия. В итоге это приведет к смене парадигм и процессу обновления человечества, подытожил эзотерик.