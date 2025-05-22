Сегодня 12:23 Байдену осталось жить 12 месяцев? Как врачи пропустили рак у бывшего президента США Онколог Пылев объяснил, почему рак у Байдена не выявили на ранней стадии 0 0 0 Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Бывший врач Белого дома Ронни Джексон вынес экс-главе США Джо Байдену печальный вердикт: из-за агрессивного вида рака политику осталось жить не больше полутора лет. Так ли это на самом деле и почему диагноз 46-му президенту Соединенных Штатов поставили так поздно, разбирался 360.ru

Какой диагноз поставили Джо Байдену О страшном диагнозе Байдена стало широко известно 18 мая. По информации The New York Times, сам 82-летний политик услышал вердикт врачей всего за два дня до этого. У бывшего американского лидера не прекращались проблемы с мочеиспусканием, и при обследовании медики обнаружили у него небольшой узел на простате. Анализы показали, что рак уже развился до агрессивной четвертой стадии и дал метастазы в кости. По словам бывшего врача Белого дома Ронни Джексона, прогнозы о том, что теперь ждет экс-президента Соединенных Штатов, оставляют желать лучшего. Вероятно, Байдену осталось от года до полутора лет жизни, рассказал он в беседе с Washington Free Beacon. «Я обсуждал с несколькими урологами с тех пор, как это всплыло, и общее мнение таково, что может пройти от 12 до 18 месяцев», — заявил Джексон, работавший с Обамой и Трампом.

Фото: РИА «Новости»

Сам политик, комментируя новости о своем недуге, отметил, что испытания делают человека сильнее. Об этом он написал в соцсети X.

Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее в самые трудные моменты жизни. Благодарю за вашу любовь и поддержку. Это дает силы Джо Байден

Любопытно, что именно супругу экс-президента и бывшую первую леди США Джилл Байден обвинили в его состоянии. В чем обвинили жену Байдена на фоне его болезни Высокопоставленный сотрудник американского Минюста Лео Таррел заявил, что 73-летнюю Джилл Байден необходимо привлечь к ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми. Об этом чиновник написал в соцсети X. По его мнению, супруга политика знала о его скверном самочувствии, поскольку болезнь наверняка развивалась не один год, однако все равно настаивала на том, чтобы он баллотировался в президенты США. «Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовное обвинение?» — написал Таррел.

Фото: РИА «Новости»

Он также репостнул несколько сообщений других пользователей соцсети, которые задавались вопросами о том, как медицинская команда Белого дома могла пропустить рак у бывшего главы государства и не выявить болезнь на ранней стадии. По информации источников The Wall Street Journal, в последний раз Байдена проверяли на рак простаты еще в 2014 году. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что диагноз его предшественника могли скрывать от публики либо врачи халатно относились к своим обязанностям. Американский лидер отметил, что медицинский тест для мужчин является довольно стандартным. «Чтобы рак развился до такого уровня, требуется много времени. Годы. Это очень печальная ситуация. Думаю, что люди должны узнать, что произошло. Кто-то не рассказывает факты», — сказал он журналистам в Белом доме.

Фото: РИА «Новости»

Почему рак у Байдена не выявили на ранней стадии По словам главного онколога Европейской клиники Андрея Пылева, диагноз Байдена могли пропустить из-за симптомов, которые свойственны другим заболеваниям. «Этот тип опухоли может никак себя не проявлять либо проявлять теми же симптомами, что и доброкачественная аденома или гиперплазия простаты, которые встречаются практически у 100% мужчин в возрасте Байдена», — рассказал медик в беседе с 360.ru. По словам специалиста, рак предстательной железы даже на поздней стадии ассоциируется с достаточно неплохим прогнозом при правильно подобранном лечении. Пылев отметил, что у бывшего американского лидера есть все шансы прожить столько же, сколько он прожил бы и без этой болезни. «Давайте не будем хоронить его раньше времени и говорить, что остался год. Есть все основания рассчитывать на гораздо более продолжительный срок», — заключил онколог.