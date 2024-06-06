Сегодня 15:23 Немцам пообещали войну. Сможет ли Германия подготовиться к конфликту Политолог Подлесный: Германия не сможет подготовиться к войне за пять лет 0 0 0 Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / Global Look Press Мир

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В ФРГ могут вернуть обязательную службу в армии через пять лет. Причина — мифическая война с Россией. К 2029 году правительство Германии надеется модернизировать и развить свой военно-промышленный комплекс. Заодно под шумок расправиться с политическими конкурентами — их можно обвинить в пособничестве «врагу».

Германия готовится к войне Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцам нужно готовиться к возможной войне в 2029 году. Он призвал делать инвестиции в военно-промышленный комплекс страны, наращивать военные кадры и технику. Также глава ведомства предложил вернуть воинскую повинность, которую отменили 13 лет назад. Власти подтвердили, что будут продолжать оказывать военную помощь ВСУ. Им уже отдали четверть всех американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которыми владела ФРГ. Кроме того, недавно Украина получила от них очередной транш на 500 миллионов евро.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

Помимо этого, правительство Германии разрешило использовать свое оружие для ударов по России. Хотя буквально накануне немецкий канцлер Олаф Шольц заверял, что не допустит подобного, а цель Берлина — предотвратить перерастание украинского конфликта в новую мировую войну.

Интересно Вооруженные силы Федеративной Республики Германия создали в июне 1955 года. Полугодовую службу в армии проходили все совершеннолетние мужчины, также допускалась альтернативная трудовая служба в социальных и благотворительных организациях. В 2011 году обязательный воинский призыв прекратили. Сегодня в войсках ФРГ служат только контрактники. Вооруженные силы Федеративной Республики Германия создали в июне 1955 года. Полугодовую службу в армии проходили все совершеннолетние мужчины, также допускалась альтернативная трудовая служба в социальных и благотворительных организациях. В 2011 году обязательный воинский призыв прекратили. Сегодня в войсках ФРГ служат только контрактники.

Верен ли прогноз Писториуса Писториус неспроста назначил возможную войну на 2029 год, заявил 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Эти пять лет нужны для перевода экономики Германии и других стран Евросоюза на военные рельсы.

Их военно-промышленный комплекс десятилетиями не был полностью востребован, выполнял только отдельные заказы. Но практика показала, что сейчас нужно, во-первых, большее количество оружия. Во-вторых, требуется оружие совсем другого типа. Геннадий Подлесный

Например, немецкие танки Leopard или американские Abrams во время боев можно легко уничтожить недорогими дронами, напомнил эксперт. Поэтому нет смысла производить большое количество такой военной техники.

«Следовательно, нужно провести исследование разработок новых видов вооружения. Но мгновенно это не получится, поэтому и закладывается пять лет. Хотя, на мой взгляд, Германия не сможет за это время подготовиться», — подчеркнул Подлесный.

Интересно С послевоенного времени немецкая армия почти 40 лет не участвовала ни в каких боевых операциях. Это положение изменилось в 1994 году, когда Германия присоединилась к военным миссиям ООН «по установлению и поддержанию мира». К 2021-му в миротворческих кампаниях было задействовано более двух тысяч военнослужащих и персонала из ФРГ. Сегодня немцы участвуют в тех или иных миссиях ЕС, НАТО и ООН в Ливане, Мали, Сомали, Сирии, Ираке, Южном Судане, Западной Сахаре, Иордании, на Средиземном море и в Косове. С послевоенного времени немецкая армия почти 40 лет не участвовала ни в каких боевых операциях. Это положение изменилось в 1994 году, когда Германия присоединилась к военным миссиям ООН «по установлению и поддержанию мира». К 2021-му в миротворческих кампаниях было задействовано более двух тысяч военнослужащих и персонала из ФРГ. Сегодня немцы участвуют в тех или иных миссиях ЕС, НАТО и ООН в Ливане, Мали, Сомали, Сирии, Ираке, Южном Судане, Западной Сахаре, Иордании, на Средиземном море и в Косове.

Зачем Европе воевать с Россией Союзники Украины, похоже, вообще не думают, что конфликт на Украине когда-нибудь завершится, добавил собеседник 360.ru. По их версии, это должна быть перманентная война на истощение.

Подлесный уточнил, что противники России собираются перевести на военные рельсы всю внутриполитическую составляющую своих стран. Любая война для них — отличный повод задавить в зародыше любые конфликты: ведь несогласных можно обвинить в действиях в интересах «врага» и надолго посадить в тюрьмы.

Фото: Солдаты бундесвера на учениях задерживают условного нарушителя, апрель 2024 года. Andreas Arnold / Global Look Press

Сложно сказать, верят ли простые европейцы в «русскую угрозу». Социологические исследования дают противоречивую картину, так как сильно зависят от того, кто проводит опросы. Дело не в том, что думают люди, а в том, как именно сформулирован вопрос.

Если исследователи спрашивают: «Должно ли правительство спасать немцев от злобных русских?» — то данные говорят, что немцы испуганы и их нужно защищать. Более независимые структуры спрашивают: «А нужна ли война?» — и тут подавляющее большинство ответов «нет», подытожил Подлесный.