Шольц «разрешил» Украине бить по России

Правительство Германии сняло ограничение на использование переданного ВСУ оружия

Jens Büttner/dpa
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Из-за тяжелой ситуации в Харьковской области правительство Германии разрешило Украине наносить удары по России немецким оружием. Об этом объявил пресс-секретарь кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщила газета Bild.

Власти Украины, по его словам, имели право обороняться. Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц на фоне продвижения российской армии в Харьковской области решил снять ограничение на использование поставленного немецкого оружия.

«[Украина] также может использовать поставляемое для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, включая те, которые мы доставляем», — сказал он.

За несколько дней до снятия запрета Шольц заявлял, что цель Германии — не допустить расширения конфликта, поэтому он не одобрит удары по России. На публичной дискуссии в Эрфурте политик отказался от идеи ввести войска на Украину и защитить ее воздушное пространство европейской системой ПВО.

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