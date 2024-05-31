Шольц «разрешил» Украине бить по России

Из-за тяжелой ситуации в Харьковской области правительство Германии разрешило Украине наносить удары по России немецким оружием. Об этом объявил пресс-секретарь кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщила газета Bild .

Власти Украины, по его словам, имели право обороняться. Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц на фоне продвижения российской армии в Харьковской области решил снять ограничение на использование поставленного немецкого оружия.

«[Украина] также может использовать поставляемое для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, включая те, которые мы доставляем», — сказал он.

За несколько дней до снятия запрета Шольц заявлял, что цель Германии — не допустить расширения конфликта, поэтому он не одобрит удары по России. На публичной дискуссии в Эрфурте политик отказался от идеи ввести войска на Украину и защитить ее воздушное пространство европейской системой ПВО.