Сложносочиненная игра против России? Кто стоит за взрывами на НПЗ в Европе

Политолог Сипров: за взрывами на НПЗ в Европе могут стоять британские спецслужбы

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/www.globallookpress.com

В Венгрии и Румынии на трех НПЗ прогремели взрывы. Расследование пока продолжается, но интересная деталь — ЧП произошли в странах, отчасти поддерживающих Россию. Кому выгодны пожары на нефтеперерабатывающих заводах и замешана ли в этом Украина?

Пожары на нефтезаводах в Европе

В Венгрии и Словакии загорелись НПЗ, перерабатывающие нефть из России. Утром 20 октября прогремел взрыв на заводе Petrotel-Lukoil в городе Плоешти на юге Румынии, а в ночь на 21 октября мощный пожар охватил предприятие в венгерском городе Сазхаломбатта. Вечером 22 октября загорелся третий завод, но уже в Братиславе.

За несколько часов до пожара на НПЗ в столице Словакии глава МИД Польши Радослав Сикорский отметился угрозами в адрес венгерского коллеги Петера Сийярто. Поляк выразил надежду, что украинцы взорвут российский нефтепровод «Дружба», обеспечивающий энергоснабжение Венгрии.

Boris Roessler/dpa
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com

Кому выгодны взрывы на НПЗ?

Политолог Вадим Сипров объяснил 360.ru, что речь идет о целой цепочке провокаций, которые предпринимаются для дестабилизации ситуации в странах Восточной Европы.

«Это делается в контексте украинского конфликта, причем очень специфичными методами», — сказал он.

По его словам, с НПЗ в Словакии все понятно. Позиция премьер-министра Роберта Фицо сильно раздражает и украинцев, и европейцев, поддерживающих конфликт. Наибольший же интерес представляет подрыв румынского завода. Сипров напомнил, что предприятие ранее обвиняли в поставках топлива на Украину, которое потом использовалось для нужд ВСУ.

Stefan Klein/imageBROKER.com
Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Он предположил, что подрыв румынского НПЗ мог преследовать несколько целей: наказать словаков и обвинить Россию в терактах в ЕС. Истории с российскими БПЛА, якобы летающими в странах Европы, им могло показаться мало, поэтому перешли к террору на своей территории.

Еще один момент — вокруг НПЗ переплетены интересы не только Румынии и Украины, но также российских бизнесменов, связанных с Баку. Возможно, взрыв должен был помешать нормализации отношений между Россией и Азербайджаном. В целом, по словам Сипрова, это очень сложносочиненная игра.

«Меня, наверное, можно будет обвинить в англофобии, но сама по себе операция настолько хорошо выверена и изящно технически исполнена, что это под силу очень немногим спецслужбам. Британцы могут, немцы и французы — вряд ли», — резюмировал он.

