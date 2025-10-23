Сложносочиненная игра против России? Кто стоит за взрывами на НПЗ в Европе
Политолог Сипров: за взрывами на НПЗ в Европе могут стоять британские спецслужбы
В Венгрии и Румынии на трех НПЗ прогремели взрывы. Расследование пока продолжается, но интересная деталь — ЧП произошли в странах, отчасти поддерживающих Россию. Кому выгодны пожары на нефтеперерабатывающих заводах и замешана ли в этом Украина?
Пожары на нефтезаводах в Европе
В Венгрии и Словакии загорелись НПЗ, перерабатывающие нефть из России. Утром 20 октября прогремел взрыв на заводе Petrotel-Lukoil в городе Плоешти на юге Румынии, а в ночь на 21 октября мощный пожар охватил предприятие в венгерском городе Сазхаломбатта. Вечером 22 октября загорелся третий завод, но уже в Братиславе.
За несколько часов до пожара на НПЗ в столице Словакии глава МИД Польши Радослав Сикорский отметился угрозами в адрес венгерского коллеги Петера Сийярто. Поляк выразил надежду, что украинцы взорвут российский нефтепровод «Дружба», обеспечивающий энергоснабжение Венгрии.
Кому выгодны взрывы на НПЗ?
Политолог Вадим Сипров объяснил 360.ru, что речь идет о целой цепочке провокаций, которые предпринимаются для дестабилизации ситуации в странах Восточной Европы.
«Это делается в контексте украинского конфликта, причем очень специфичными методами», — сказал он.
По его словам, с НПЗ в Словакии все понятно. Позиция премьер-министра Роберта Фицо сильно раздражает и украинцев, и европейцев, поддерживающих конфликт. Наибольший же интерес представляет подрыв румынского завода. Сипров напомнил, что предприятие ранее обвиняли в поставках топлива на Украину, которое потом использовалось для нужд ВСУ.
Он предположил, что подрыв румынского НПЗ мог преследовать несколько целей: наказать словаков и обвинить Россию в терактах в ЕС. Истории с российскими БПЛА, якобы летающими в странах Европы, им могло показаться мало, поэтому перешли к террору на своей территории.
Еще один момент — вокруг НПЗ переплетены интересы не только Румынии и Украины, но также российских бизнесменов, связанных с Баку. Возможно, взрыв должен был помешать нормализации отношений между Россией и Азербайджаном. В целом, по словам Сипрова, это очень сложносочиненная игра.
«Меня, наверное, можно будет обвинить в англофобии, но сама по себе операция настолько хорошо выверена и изящно технически исполнена, что это под силу очень немногим спецслужбам. Британцы могут, немцы и французы — вряд ли», — резюмировал он.