В Европе за сутки произошли взрывы на двух НПЗ с российской нефтью

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на НПЗ, которые занимались переработкой российского сырья. Об этом сообщил телеканал ABC News .

В частности, пострадал завод Petrotel-Lukoil, который принадлежит дочерней компании российской корпорации «Лукойл» в румынском городе Плоешти. В Венгрии взрыв произошел на предприятии компании MOL в Сазхаломбатте. Причины ЧП выясняют специалисты.

На заводе в Венгрии никто не пострадал. На румынском НПЗ травмы получил 57-летний рабочий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил в соцсетях, что с поставками топлива в Венгрии все в порядке. Он пообещал провести тщательное расследование и установить причины взрыва.

Ранее сообщалось, что ущерба окружающей среде в Румынии после взрыва нет. На месте ЧП провели профилактические мероприятия.