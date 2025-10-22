Сикорский пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба»

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил надежду, что ВСУ повредят нефтепровод «Дружба». Об этом он заявил в социальной сети X .

Глава МИД Польши ответил на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто, который высмеял слова о возможной посадке самолета президента России Владимира Путина из-за ордера МУС.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующему Силами беспилотных систем Украины Роберту Бровди — прим. ред.), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал польский дипломат.

Он добавил, что гордится решением республиканского суда об освобождении украинца, подозреваемого в диверсии на «Северных потоках».

Ранее слова Сикорского о перелете Путина раскритиковал главред издания Do Rzeczy Павел Лисицкий. Он предположил, что дипломат таким образом попытался привлечь к себе внимание и поднять рейтинг. По словам журналиста, ничто не указывает на то, что российский лидер будет лететь над Польшей.