23 апреля 2025 23:56 Поссориться легко, а дальше? Скандалы вокруг «Русского дома» — теперь в Киргизии Политолог Сипров: у случаев как с задержанием Секериной накопительный эффект 0 0 0 Фото: Christian Reister/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Киргизии по подозрению в организации наемничества арестовали сотрудницу «Русского дома» Наталью Секерину. Вместе с ней задержали еще нескольких человек. Случившееся — продолжение череды скандалов, в которых замешаны представители Россотрудничества.

Что известно о задержании сотрудницы «Русского дома» в Киргизии Секерину задержали 23 апреля в Оше — областном республиканском центре — сотрудники киргизских спецслужб. Меру пресечения выбрал Первомайский районный суд Бишкека: по ходатайству следствия ее арестовали до 17 июня. Секерину подозревают в вербовке, финансировании, материальном обеспечении и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств. Ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы. По делу вместе с сотрудницей «Русского дома» задержали еще четырех человек, в том числе работника пресс-службы мэрии Оша. Руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев заверил журналистов, что права Натальи Секериной защитят и обеспечат ее безопасность. «Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса», — процитировал его ТАСС. Позже в организации отметили, что у Секериной киргизское гражданство, в региональном отделении «Русского дома» она работает с 2024 года и отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа. Россотрудничество охарактеризовало ее как добросовестного и ответственного человека.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Вероятные причины ареста Натальи Секериной Всевозможное давление на все русское, заметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров, давно стало своего рода мейнстримом во многих странах и ничего удивительного в этом нет. «Вполне возможно, что это ответная мера Киргизии на массовое задержание гастарбайтеров, которые находились, кстати, на территории России на не вполне законных основаниях», — допустил он.

Интересно На прошлой неделе в одном из банных комплексов Москвы задержали 59 иностранцев, среди которых было 25 нелегальных мигрантов из Киргизии. Им грозит депортация. Нескольких выходцев из республики заподозрили в причастности к радикальным группировкам. На прошлой неделе в одном из банных комплексов Москвы задержали 59 иностранцев, среди которых было 25 нелегальных мигрантов из Киргизии. Им грозит депортация. Нескольких выходцев из республики заподозрили в причастности к радикальным группировкам.

Сипров также связал происходящее в попытками Евросоюза скорректировать внешнеполитический курс стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и Киргизии. «Недавно они провели целый ряд мероприятий, проводили консультации с руководством этих стран, и там приняли участие, что, кстати, удивительно, в том числе и туркмены, которые дистанцировались от процесса развития отношений с ЕС», — напомнил он. По словам собеседника 360.ru, геополитические противники России пытаются в срочном порядке мобилизовать все имеющиеся антироссийские силы, что касается и центрально-азиатских республик.

Фото: Cao Yang/XinHua / www.globallookpress.com

Как повлияет арест Секериной на отношения России и Киргизии Случаи, подобные ситуации с обвинениями против Натальи Секериной, политолог счел довольно опасными из-за их накопительного эффекта. «Не думаю, что конкретно этот инцидент каким-то образом скажется на наших отношениях с Киргизией. Но в целом тревогу вызывает именно корректировка вектора», — пояснил он. Сипров предположил, что аналогичных шагов следует теперь ожидать в первую очередь со стороны Казахстана, неприятные сюрпризы могут преподнести Узбекистан и Таджикистан.

Что касается Туркмении, я полагаю, она вернется к своему нейтральному и подчеркнуто независимому статусу. Она может себе это позволить в силу достаточно высокой обеспеченности ресурсами. Вадим Сипров политолог

Стоит помнить, добавил он, что при ужесточении Россией контроля за миграционными потокам экономика Киргизии, вероятно, столкнется с серьезными последствиями. «Прекращение потока трудовых мигрантов — зачастую, нелегальных, — в Россию приведет к тому, что очень серьезная статья доходов для этой страны просто закроется. Не секрет, что работы в Киргизии мало, а девать массу абсолютно неквалифицированных молодых людей некуда. Если их всех вернуть в страну, то там наберется критическая масса для социального взрыва», — предупредил Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Пока так или иначе зарабатывающие в России либо переводят деньги на родину, либо перевозят сюда семьи, которые, помимо прочего, пользуются социальными льготами, обратил внимание политолог.

Если лавочка прикроется, Киргизии мало не покажется. Вектор, который они выбрали, более рискованный для Киргизии — мы-то без них проживем. Вадим Сипров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заметил, что в международных отношениях с соседями хлесткие эмоции и обвинения недопустимы. «Я очень рассчитываю, что те люди, у кого действительно в компетенции находится решение подобных вопросов, примут все попытки, чтобы инцидент был исчерпан и ситуация нормализовалась. Поссориться-то можно очень легко, а вот потом что с этим делать?» — задался он вопросом.

Фото: РИА «Новости»

В какие еще скандалы попадали «Русские дома» В начале февраля прекратил работу «Русский дом» в Баку. В азербайджанском МИД сослались на отсутствие у учреждения юридического статуса и заявили о его нелегальной деятельности. «Закрытие „Русского дома“ в Баку — конечно, вопиющий факт. Но опять же после этого состоялись переговоры лидеров государств. Думаю, они обсудили этот вопрос», — предположил Милонов. Он напомнил, что многие деструктивные силы хотели бы изоляции России и могут использовать для этого любые резкие высказывания.

Я считаю, что в этих делах, безусловно, необходима очень четкая, последовательная позиция и работа нашей страны. Но хотелось бы, чтобы некоторые люди свои эмоции не выражали такими резкими мазками, потому что это может привести к ухудшению ситуации. Виталий Милонов депутат Госдумы

Вадим Сипров напомнил, что проблемы возникли и у «Русского дома» в Молдавии. О планах на его закрытие республиканский МИД заявил еще в феврале в ответ на якобы нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Молдавские власти начали закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Но министр культуры республики Сергей Продан, чье министерство инициировало этот шаг, признавал — процесс потребует времени.

Интересно Россотрудничество занимается усилением гуманитарного влияния России в мире. У него 87 представительств в 71 стране, которые с 2021 года неофициально называются «Русский дом». Официальное название — Российский информационно-культурный центр. Россотрудничество занимается усилением гуманитарного влияния России в мире. У него 87 представительств в 71 стране, которые с 2021 года неофициально называются «Русский дом». Официальное название — Российский информационно-культурный центр.

В январе 2023-го предварительное расследование против «Русского дома» начала прокуратура Берлина. По версии газеты Tagesspiegel, речь шла о возможных нарушениях закона о внешней торговле и платежах. На организацию пожаловался экс-депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек.

Агентство DPA называло поводом для расследования санкции ЕС против России из-за происходящего на Украине. Однако спустя несколько дней проверки прекратили из-за дипломатического статуса руководства «Русского дома», а через год организация подала на Tagesspiegel в суд, потребовав не распространять недостоверные сведения. По информации на апрель 2024 года, расследование финансирования «Русского дома» все еще шло.