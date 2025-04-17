Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам

Несколько граждан Киргизии, задержанных 11 апреля в банном комплексе в Москве, подозревают в причастности к радикальным группировкам. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

По итогам проверки почти половина задержанных иностранцев находилась на территории России незаконно. В министерстве отметили, что при задержании некоторые оказали сопротивление сотрудникам полиции, в отношении них применили соответствующие меры.

«Из 59-ти доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранных граждан 25 находились в Российской Федерации с нарушением положений российского миграционного законодательства. <…> некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам», — сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что проверка не была направлена против граждан какой-то конкретной страны. Однако иностранцы, нарушающие миграционное законодательство РФ, должны отдавать отчет о неизбежности последствий.

После задержания иностранцев в банном комплексе «Бодрость» киргизская сторона отреагировала на высшем уровне. МИД Киргизии вручил российскому послу ноту и потребовал объяснений.