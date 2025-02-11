11 февраля 2025 15:54 Ни дома, ни сотрудничества. Зачем Баку изгоняет культурное представительство России? 0 0 0 Фото: Частично демонтированная вывеска на здании российского информационно-культурного центра «Русский дом» в Баку / РИА «Новости» Эксклюзив

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Скандал с выселением «Русского дома в Баку» из занимаемого им помещения и полного прекращения деятельности Российского информационно-культурного центра на территории Азербайджана набирает обороты. Сегодня глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что некие темные личности от лица «Русского дома» рассылают листовки с призывам выйти на акции протеста. Цель ясна: «открыть уголовное дело против, собственно, „Русского дома“, который якобы всех созывал на незаконный митинг».

Накануне МИД Азербайджана объявил депутата Госдумы Николая Валуева персоной нон грата с запретом на въезд на территорию республики. Официальный Баку обиделся на слова экс-спортсмена, который просто полюбопытствовал, а чем же это властям вроде как дружественной нам страны не угодил «Русский дом» и вообще Россотрудничество. Заодно Валуев предложил повнимательнее присмотреться к деятельности в России азербайджанской диаспоры, которая, как почеркнул парламентарий, совсем «не про культурный обмен», а «скорее про деньги» — «очень большие» и «не всегда легальные». Подобный тонкий намек на толстые обстоятельства в Азербайджане посчитали «оскорбительным и угрожающим» и тут же внесли российского депутата в стоп-лист.

Фото: Николай Валуев. Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вся эта история началась с того, что владелец арендуемого «Русским домом в Баку» помещения внезапно потребовал от арендаторов срочно съехать, у него, видите ли, появилась потребность в немедленной продаже недвижимого имущества. И тут же — какое совпадение! — МИД Азербайджана напомнил, что у «Русского дома в Баку» отсутствует регистрация в качестве юрлица в соответствии с местным законодательством. Следовательно, культурное представительство России продолжать свою деятельность на территории республики больше не может. Тот факт, что российская сторона с 1997 по 2018 год вела длительную переписку с азербайджанским ведомством, министры иностранных дел двух стран встречались лично, но переговоры по итогу зашли в тупик, о чем каналу «Россия 24» рассказал сам Примаков, внешнеполитическое ведомство Азербайджана в расчет не взяло. «Слушайте, а может, и в самом деле хватит? Может, достаточно уже? Может быть, пора уже остановиться? Или все равно чего-то не хватает?» — написал глава Россотрудничества в своем Telegram-канале.

И правда, может, пора закончить этот балаган с «дружбой народов» и фальшивыми улыбками наших лукавых «друзей»? Может, пора предъявить Азербайджану «счет» за 40 миллионов долларов, выделенных им за последние три года на помощь киевскому режиму? Может, хватит делать вид, что эти деньги пошли на гуманитарные цели?

А начать собирать долги по счетам можно с той самой диаспоры в России, работающей в том числе на интересы Турции. Не те нынче времена, чтобы закрывать глаза на этническую преступность и продолжать верить лживым заверениям в вечной дружбе. Друг познается в беде, как известно. И в нынешних обстоятельствах Азербайджан вполне наглядно доказал, что он нам не друг.