Сотрудницу Русского дома в Киргизии арестовали за «вербовку наемников»

Сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина арестована по делу о якобы вербовке, сообщило местное издание «Вечерний Бишкек». В суде Первомайского района ТАСС подтвердили эти данные.
Под арестом Секерина пробудет до 17 июня. Представитель пресс-службы уточнил, что о заключении женщины под стражу ходатайствовал следователь по ОВД Главного следственного управления Государственного комитета национальной безопасности.
Дело против россиянки возбудили по статье о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств. Максимальная санкция по ней составляет 10 лет. Минимальная — семь.
Ранее в рамках этого дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек, уточнил РБК.
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