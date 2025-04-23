Сотрудницу Русского дома в Киргизии арестовали за «вербовку наемников»

Сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина арестована по делу о якобы вербовке, сообщило местное издание «Вечерний Бишкек». В суде Первомайского района ТАСС подтвердили эти данные.

Под арестом Секерина пробудет до 17 июня. Представитель пресс-службы уточнил, что о заключении женщины под стражу ходатайствовал следователь по ОВД Главного следственного управления Государственного комитета национальной безопасности.

Дело против россиянки возбудили по статье о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств. Максимальная санкция по ней составляет 10 лет. Минимальная — семь.

Ранее в рамках этого дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек, уточнил РБК.