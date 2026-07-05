Шоу дронов, толпы людей и аномальная жара. Как в США отметили 250-й День независимости

Соединенные Штаты 4 июля отметили День независимости. В 2026 году исполнилось 250 лет со дня подписания Декларации независимости. Белый дом анонсировал масштабные праздничные мероприятия, в том числе грандиозный салют. Часть планов нарушила аномальная жара, но некоторые крупные акции все же состоялись.

Как изменилась программа празднования

Масштабная ярмарка, торжественные парады и грандиозный фейерверк — вот как должен был пройти День независимости США. Однако «тепловой купол», накрывший страну, внес свои коррективы. Проблемы с электричеством из-за повсеместного использования кондиционеров, прилипающие к плавящемуся асфальту подошвы обуви, отмена и перенос ряда массовых акций — вот с чем пришлось столкнуться американцам.

Фото: M10s/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В Вашингтоне из-за 38-градусной жары отменили ежегодный парад, который должен был пройти утром. Традиционные шествия также не состоялись в Филадельфии, Уотертауне и Хаддон-Тауншипе. Большая американская ярмарка, которую устроили в Вашингтоне специально в рамках празднования 250-летия США, приостановила работу. Если бы не жара, жители и гости города смогли бы приобщиться к культуре и достижениям каждого из американских штатов, посетить аттракционы и кинопоказы. В Бостоне массовые мероприятия перенесли на несколько часов, до хотя бы частичного спада жары.

Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Под угрозой отмены находился и фейерверк в Вашингтоне, который, по задумке организаторов, должен продлиться 40 минут и войти в Книгу рекордов Гиннесса. Запустить его планировали сразу с 10 площадок. Количество зарядов должно достигнуть 850 тысяч (обычно — около 20 тысяч). По словам президента США Дональда Трампа, это должен быть самый масштабный салют в истории. На момент написания материала — за несколько часов до мероприятия — его не отменили, однако жителей предупредили, что столь масштабный фейерверк серьезно снизит качество воздуха. Служба национальных парков США посоветовала детям, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями в этот период не находиться долго на улице, держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Остались в программе и масштабное авиашоу в столице, и вечернее выступление президента перед народом.

Фото: IMAGO/Allison Bailey / www.globallookpress.com

«Несмотря на жару, которая оказалась не такой ужасной, как предсказывали, толпы в Вашингтоне потрясающие. Любовь к нашей стране никогда не была такой сильной», — отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Часть мероприятий решили провести пораньше. В Филадельфии в Национальном историческом парке Независимости заложили капсулу времени с предметами из каждого штата, которую, предположительно, откроют к 500-летию США. В Нью-Йорке прошло свое авиашоу с участием более чем 200 военных самолетов. На реке Гудзон состоялся парад парусных кораблей. А в Техасе придумали альтернативу фейерверкам, устроив синхронизированное шоу с участием более чем 2,5 тысячи дронов. Они создали в небе силуэты первого президента США Джорджа Вашингтона, дяди Сэма (персонифицированного образа Соединенных Штатов) и военных самолетов, а также патриотические надписи.

История Дня независимости

Праздник ведет историю с 1776 года, когда представители 13 штатов подписали Декларацию независимости провозгласив тем самым независимость Соединенных Штатов от Великобритании. Это был первый в мире документ, провозгласивший в качестве основы государственного устройства принцип народного суверенитета. В декларации прописывались ключевые идеи демократии. Она закрепляла права народа на жизнь, свободу и стремление к счастью, право на на восстание и свержение деспотичного правительства, идею равенства всех людей.

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В первые годы праздник, устраиваемый в годовщину принятия декларации, сохранял политическую тематику. На площадях зачитывали оригинал документа, в городах сжигали «чучела монархии», проходили военные парады, чествовали ветеранов Войны за независимость. В ХIХ веке эту дату использовали для предвыборных агитаций и митингов. Государственным праздником и, соответственно, выходным 4 июля признали только в 1870 году. С тех пор он оброс традициями и коммерциализировался. В ХХ веке среди простых американцев закрепилась традиция отмечать этот день барбекю и конкурсами, имеющими мало отношения к поводу для празднования. Например, прижился конкурс по поеданию хот-догов. В этот день принято устраивать парады, концерты, уличные фестивали, а вечером — масштабные фейерверки.

Как раньше проходили юбилеи принятия декларации

Юбилеи, как правило, отмечались с размахом. В год 50-летия принятия декларации праздник еще носил локальный характер, зато столетие справили основательно, устроив Международную столетнюю выставку в Филадельфии. Там народ впервые увидел телефон Александра Белла, пишущую машинку Remington и печатный станок, а также фрагмент еще строившейся Статуи Свободы — правую руку с факелом.

Фото: РИА «Новости»

В год 150-летия принятия декларации в Филадельфии также устроили международную выставку, однако организаторы понесли убытки из-за плохой организации и проливных дождей. А 200-летие — в 1976 году — ознаменовалось самым крупным в истории парадом парусных судов и военных кораблей, парадом деревянных повозок в стиле ХVIII века, грандиозным салютом и выпуском юбилейных монет.

На праздник даже приехала британская королева Елизавета II. Она подарила США точную копию Колокола Свободы, звон которого созвал людей на публичное чтение документа в 1776-м. Кстати, 4 июля 1826 года, в день 50-летнего юбилея признания независимости США, умерли два главных создателя декларации: второй президент страны Джон Адамс и ее третий президент Томас Джефферсон.