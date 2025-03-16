Сегодня 18:15 Сербию накалили протестами. Вучич говорит о победе, но когда рванет балканский котел? Политолог Светов: Сербия пойдет по грузинскому сценарию для снижения протестов 0 0 0 Фото: IMAGO/Vlado Kos/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

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Прошедший в Белграде протестный митинг уже назвали самой масштабной акцией за всю историю Сербии. Несмотря на серьезные опасения, ни участники манифестации, ни полиция не допустили серьезных столкновений. В причинах протестов и прогнозах по дальнейшим действиям властей Сербии разбирался 360.ru.

Почему начались протесты в Сербии

Массовые митинги охватили Сербию после обрушения огромного козырька на входе в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Под обломками тогда погибли 15 человек.

Здание недавно открылось после реконструкции, на которую потратили огромное количество денег. Возмущенные жители потребовали представить документ о проведении работ.

Фото: IMAGO/Vlado Kos / www.globallookpress.com

Однако власти сначала отказали, объяснив, что китайская фирма, которая проводила ремонт, засекретила информацию. Такие заявления только разозлили людей. Масштабные митинги проходили в Сербии 15-го числа каждого месяца. Дату выбрали по числу жертв обрушения. Под давлением протестующих в январе ушел в отставку премьер-министр страны Милош Вучевич. В правительство он перешел с поста мэра Нови-Сада и заключил контракт на реконструкцию здания вокзала.

Главной движущей силой протеста стали студенты, которые быстро оттеснили оппозиционные партии, заявив, что те не обладают никаким политическим влиянием.

Фото: IMAGO/Vlado Kos / www.globallookpress.com

К учащимся также присоединились учителя, преподаватели, фермеры и судьи. В минувшую субботу, 15 марта, в Белград на массовую манифестацию съехались молодые люди со всей страны.

Как прошел митинг в Белграде 15 марта 2025 года

По оценке МВД Сербии, общее количество участников протестной акции в минувшую субботу, 15 марта, составило 107 тысяч человек. Но, судя по кадрам, которые распространили в соцсетях, людей на улицы вышло в разы больше.

Совсем без происшествий митинг не обошелся. Неизвестный мужчина на BMW протаранил толпу протестующих, ранив трех участников митинга. Полицейские оперативно задержали водителя, а пострадавших передали врачам.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что всего задержали 13 человек, в том числе шесть представителей оппозиционных партий, которые признались в разжигании беспорядков. Но сама акция протеста в целом оказалась достаточно мирной.

Фото: IMAGO/Aleksandar Djorovic. / www.globallookpress.com

Организаторы шествия собрали толпу у парламента, но для того, чтобы не допустить провокаций, увели всех на площадь Славии, где прозвучали основные заявления. Главными из них остались предоставление всех документов о реконструкции вокзала в Нови-Саде и установление ответственных за обрушение навеса. В рамках расследования обрушения следователи задержали 12 человек, но обвинения им так и не предъявили — отправили под домашний арест. Участники протестов посчитали, что таким способом власти пытаются замять историю. Вторым требованием стала амнистия для всех задержанных на прошлых митингах. Также студенты выступили за увеличение финансирования государственных вузов на 20%. К протестующим студентам присоединились фермеры и даже фанаты спортивных клубов

«Партизан» и «Црвена звезда», встречи которых в обычной жизни заканчиваются жестокими столкновениями.

Фото: IMAGO/Vlado Kos / www.globallookpress.com

После завершения основной части митинга несколько участников зажгли файеры, произошло несколько стычек, но не очень серьезных. Утром всех пострадавших врачи Клинического центра Белграда отправили на домашнее лечение.

После того как улицы Белграда опустели окончательно, президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации. Он поблагодарил полицейских, которые обеспечили безопасность акции, и признал, что число протестующих стало рекордным. Также политик подчеркнул, что сам принимал участие в митингах в 2008 году, когда находился в оппозиции к властям Сербии.

Фото: IMAGO/Vlado Kos / www.globallookpress.com

Вучич добавил, что ему жаль молодежь, которая прислушивается к экспертам, преследующим свои политические цели.

Мы хорошо поняли послание, и все чиновники, находящиеся у власти, должны понять его, когда собирается столько людей. Нам придется измениться самим и многому научиться Александр Вучич Президент Сербии

Свое выступление он завершил словами, что «сегодня победила Сербия, ведь мы сохранили мир».

Кто раскачал протесты в Сербии и к чему они приведут?

Власти Сербии, несмотря на продолжительность и массовость протестов, отказались прибегать к жестким мерам, и это впоследствии может дать плохой результат. Такой прогноз в комментарии 360.ru сделал политолог Юрий Светов. Он пояснил, что у организаторов и участников протестных акций есть спонсоры, которые оплатили проезд участникам, приехавшим в Белград из провинции. «Они же не сами едут. Кто-то их организует, дает деньги на эту поездку, поддерживает. Источники этой поддержки властям Сербии пресечь не удается, и раскачка ситуации продолжается», — заявил Светов.

Фото: РИА «Новости»

Политолог не исключил, что протесты в Белграде и давление на Республику Сербскую с вероятным арестом президента Мирослава Додика инспирированы Евросоюзом, который окончательно хочет решить проблему Балакан — через включение в свою орбиту и затягивание в НАТО.

Один из аналитиков говорил о пределах развития НАТО, что Украину туда не примут, но балканским странам, включая Боснию и Герцеговину, в которую входит Республика Сербская, и самой Сербии вход открыт. Эта стратегическая линия осуществляется, идет поддержка. Остановить ее может только твердость власти и внутренняя поддержка населения Сербии, а оно расколото. Юрий Светов Политолог

Сегодняшней сербской молодежи уже не интересны исторические связи с Россией, продолжил Светов, они готовы признать утрату Косова, ввести санкции против России, чтобы страна стала частью Евросоюза. При этом у Вучича, который пока сдерживает такие настроения, впереди новые выборы, в которых он принимать участие не сможет.

«Кто будет претендовать на этот пост? Вице-премьер Александр Вулин? Но уже дрогнул прошлый председатель правительства, который ушел в отставку, взяв на себя ответственность за трагедию в Нови-Саде», — напомнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Светов подчеркнул, что сейчас нужно смотреть, как поведут себя Вучич и его команда. На вооружение они могут взять сценарий Грузии. «Там тоже пытались отменить результаты парламентских выборов через давление протестующих и Евросоюза. Но грузины выстояли. Выстоит ли в этом отношении Сербия, сложно сказать», — подытожил он.

Политолог Петр Колчин согласился с тем, что Сербия вполне может выбрать грузинский сценарий для погашения протестной активности жителей. Тем более что сейчас власти республики действуют точно так же.

Фото: РИА «Новости»

«Поведение команды Вучича я не могу назвать политической слабостью. Здесь возможен грузинский сценарий, когда терпение правительства свело протесты на нет», — допустил он. По словам Колчина, протест в Сербии начал терять зерно рациональности, когда вместо требований наказания для причастных к гибели людей начали появляться политические кричалки. Теперь все зависит от того, хватит ли властям Сербии сил выдержать и сохранить свою мягкую политику по отношению к провокаторам, которые пытаются перехватить протестные настроения.