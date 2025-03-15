Трактористы присоединились к протестам в Белграде

Колонна из 100 тракторов с фермерами направилась в центр Белграда

Колонна из 100 тракторов выдвинулась в сторону центра Белграда, чтобы поддержать студенческие протесты. Основная акция забастовки состоится перед зданием парламента, сообщило РИА «Новости».

Пешие протестующие поддерживают тракторы. Чтобы попасть к парламенту, технике предстоит проехать Бранков мост, соединяющий Нови-Белград и центр города. Также аграрии везут на крышах студентов, которые размахивают флагами Сербии.

Движение общественного транспорта приостановили в Белграде. МВД республики оцепило здания президентской резиденции и парламента. Протестующие перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана.

Ранее автомобиль BMW протаранил толпу митингующих. Пострадали три человека, их передали врачам. Виновника происшествия задержали.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что митинги оппозиции инспирированы иностранной агентурой с целью организовать в стране цветную революцию.