Водитель на BMW протаранил толпу протестующих в Белграде

Автомобиль BMW въехал в толпу участников несогласованной акции в районе Беле-Воды в Белграде. В пресс-службе МВД Сербии сообщили, что травмы различной степени тяжести получили три человека.

Работающие на месте правоохранители передали пострадавших врачам скорой медицинской помощи.

Устроивший аварию водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции. Но, несмотря на все усилия, правоохранители доставили его в отдел для выяснения всех обстоятельств ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина 50 лет.

Массовые акции протеста не прекращаются в Сербии не первый месяц после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года. Тогда погибли 15 человек.

Трагедия вызвала огромный резонанс. На митинги начали выходить студенты и оппозиционные силы, обвиняя власти республики в коррупции и безответственности.

В январе под давлением улицы в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич, призвавший правящую партию изменить подходы к управлению страной.

Президент Сербии Александр Вучич назвал акции протеста инспирированными внешними силами и попыткой организовать государственный переворот.

Новый массовый митинг начался в Белграде в субботу, 15 марта. По сообщениям сербских СМИ, участники несогласованной акции перекрыли улицы около президентской администрации.