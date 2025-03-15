Число участников протеста в Белграде превысило 100 тысяч человек

Участники антиправительственной акции в Белграде заполнили весь центр сербской столицы, окончательно заблокировав движение транспорта. По оценке полиции Сербии, число участников митинга превысило 107 тысяч человек.

Огромная толпа растянулась от площади перед Скупщиной через Бранков мост до площади Славия. Такие данные привел новостной сербский сайт B92.

РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в Белграде сообщило, что перед зданием городского собрания выстроился спецназ в полном обмундировании.

Судя по кадрам в социальных сетях, участники протестной акции зажгли файеры в толпе.

Основной протестующей силой стали студенты вузов, присоединившиеся к ним оппозиционные политики, а также фермеры, которые пригнали около 100 тракторов.

Организаторы назвали новый митинг «15 за 15» по числу даты проведения акции и количества погибших при обрушении конструкции на вокзале в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года.

Участники митинга потребовали предоставления всех документов о проведенной реконструкции здания вокзала и снятия обвинений со всех, задержанных во время протестных акций за последнее время.

Во время митинга в Белграде на крышах зданий правительственного квартала заметили снайперов. По данным корреспондента РИА «Новости», вооруженных бойцов увидели н а здании Конституционного суда и около администрации президента Сербии.