Сделка без каких-либо уступок. Трамп послал ясный сигнал Зеленскому после встречи с Путиным

Прошедший не по сценарию саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершился без заседания в расширенном формате. Главы двух держав на краткой пресс-конференции выступили с заявлением о том, что достигли соглашения по ряду вопросов, но не по урегулированию украинского конфликта. Об итогах прошедшей встречи, реакции мира, а также о прогнозах следующих шагов узнал 360.ru.

Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки на красной дорожке в аэропорту Анкориджа. На авиабазу Элмендорф-Ричардсон, где прошли переговоры, они уехали вдвоем на Cadillac Трампа, где провели первую часть беседы. Дальнейшая часть саммита пошла вразрез с планом. Вместо переговоров президентов один на один встреча состоялась в узком составе в формате три на три. Путина сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник по международным делам Сергей Ушаков. В команду Трамп вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Беседа продлилась менее трех часов, после чего Путин и Трамп выступили перед журналистами с короткими речами. Президент России назвал переговоры обстоятельными и полезными, а атмосферу беседы — конструктивной и взаимоуважительной.

Он подчеркнул, что это саммит — это возможность исправить ситуацию в отношениях двух держав после самой низкой точки со времени холодной войны.

Рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела. Владимир Путин президент России

Трамп не стал спорить с этим мнением и отметил, что пришел к согласию с российским коллегой по многим вопросам, по одному — наиболее важному — договориться пока не удалось, но шансы остались. «Мы не смогли найти полного понимания. Сделки пока нет», — заявил Трамп о вопросе украинского урегулирования. Он пообещал сообщить о результатах главе киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран ЕС. Путин подчеркнул, что президент США содействует разрешению украинского кризиса и понимает источники его возникновения. Он добавил, что для достижения долгосрочного мира требуется устранить первопричины. Кроме того, Россия готова дать Украине гарантии безопасности после урегулирования кризиса.

Плохой знак для Украины

Встреча с Путиным изменила позицию Трампа. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов. Он напомнил, что еще несколько месяцев назад президент США говорил, что для мирного урегулирования и России, и Украине придется чем-то поступиться. Теперь таких заявлений нет, а это значит, что Путин четко обозначил свою позицию перед главой Белого дома. «Неслучайно после встречи Трамп заявил, что „мы поговорили хорошо и теперь дело за Зеленским“. <…> Он сказал конкретно, что Украина должна заключить сделку без того, чтобы Россия что-то уступала. Это очень плохой знак для киевского режима и ее союзников», — сказал Михайлов.

Политолог добавил, что после переговоров Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран Евросоюза и передал им предложение Путина. Если эту инициативу не примут, то американский лидер просто выйдет из процесса урегулирования, допустил Михайлов.

Он скажет: «Ребята, я умываю руки. Я сделал все и приложил максимум усилий. Встретился с Путиным, мы с ним хорошо поговорили, я понял, что можно сделать. Если нет — то мы будем развивать отношения с Россией и прекращаем усилия по поддержке Киева. А вы разбирайтесь сами». Евгений Михайлов политолог

Собеседник 360.ru подчеркнул, что российские гарантии безопасности для Украины базируются на первоначальных условиях: передаче новых регионов, внесенных в Конституцию, отказе от вступления в НАТО, прекращении преследования русского языка и Русской православной церкви. После этого войска остановятся, и никакой новой эскалации не будет, если Киев выполнит озвученные условия.

Реакция Европы и Украины на саммит на Аляске

Страны Евросоюза сделали основную ставку на украинского лидера Владимира Зеленского и его окружение, которых всячески поддерживают. Поэтому Трамп усиливает давление, но окончательный эффект появится только в отдаленной перспективе. На это указал политолог и член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов. Он пояснил, что Трамп использует экономические рычаги давления на ЕС своими пошлинами, но пока страны Старого Света стараются всячески выбраться из-под давления США. «В долгосрочной перспективе они не выдержат, если Дональд Трамп будет дальше наращивать тарифы и вводить мягкие санкции в отношении Европы, которой в условиях испорченных отношений с Россией больше некуда деваться», — заявил Хасанов.

Отвечая на вопрос о поведении Зеленского, политолог допустил, что впавший в панику политик может пойти на любые провокации и о его адекватности говорить уже не приходится.

Поэтому США нужно сильно надавить на европейских политиков, чтобы они вразумили своего ставленника. Ахмат Хасанов политолог

Эксперт подчеркнул, что Россия повлиять на эту историю не может, но ее войска продолжают продвигаться вперед по всей линии фронта, нанося Украине еще больше ущерба. На это же указывал Трамп, отметивший, что Зеленский в конфликте теряет больше, чем мог сохранить при согласии на мирное урегулирование.

Как события станут развиваться дальше

По итогам встречи с президентом России на Аляске Трамп заявил, что украинским властям нужно согласиться на предложение о мире, который станет для Украины выгодным. «В отличие от Украины, считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку», — заявил он. О том, на что готов Зеленский, станет известно в понедельник, 18 августа, во время его поездки в США на встречу с Трампом. По итогам этих переговоров будет понятно, пройдет ли трехсторонняя встреча для обсуждения мирного соглашения. Лидеры Евросоюза объявили, что готовы принять участие в ее организации. До реальных результатов санкционное давление на Москву сохранится.