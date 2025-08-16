Трамп рассказал, когда назначат трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Трамп: трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским назначим после 18 августа

Трехсторонняя встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским может быть назначена после 18 августа. Об этом заявил лидер США в соцсети Truth Social .

По его словам, саммит на Аляске прошел весьма успешно, как и последовавший за ним телефонный разговор с Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

«Все сошлись во мнении, что лучший способ положить конец конфликту между Россией и Украиной — это заключить прямое мирное соглашение, <…> а не просто соглашение о прекращении огня», — написал Трамп.

Глава США добавил, что украинский президент прилетит в Вашингтон в понедельник, 18 августа. Если беседа с ним пройдет хорошо, после этого будут назначены трехсторонние переговоры с участием Путина.

Ранее стало известно, где может пройти встреча Трампа, Путина и Зеленского. В качестве площадки для переговоров рассматривают Москву, Стамбул и Минск.