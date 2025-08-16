Украина может не согласиться на прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News .

«Я близок к сделке с Россией по Украине и вижу заинтересованность [президента России Владимира] Путина в этом. Украине надо согласиться на нее. Может, они скажут нет», — сказал он.

Трамп добавил, что окончание украинского кризиса ознаменует собой важное достижение как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для российского лидера Владимира Путина.

«В отличие от Украины, считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку», — объяснил глава Белого дома.

Встреча президентов США и России прошла 15 августа на Аляске. Саммит состоялся в Анкоридже, на базе Эльмендорф-Ричардсон и продлился два часа 45 минут.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов, в этом году есть новые возможности для встреч Путина и Трампа на международных мероприятиях.