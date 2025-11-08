Сегодня 05:29 Санкции, мигранты и встреча с Путиным. О чем договорились Трамп и Орбан в Белом доме 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Вашингтон просить поблажек в антироссийских нефтегазовых санкциях. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в Белом доме в присутствии журналистов. Удалось ли давним соратникам по консервативному лагерю договориться?

Теплый прием Орбана в Белом доме Переговоры Трампа и Орбана прошли 7 ноября за двусторонним обедом в зале заседаний кабинета министров Белого дома. Они тепло поприветствовали друг друга и обменялись несколькими фразами, прежде чем встали на официальное фотографирование.

«Очень хороший лидер. <…> Я думаю, они (члены Евросоюза, — прим. ред.) должны уважать Венгрию и этого лидера, потому что он был прав в вопросе иммиграции. Посмотрите, что произошло с Европой. Люди заполонили Европу, приезжают отовсюду, и это вредит ей», — сказал Трамп. Исключение Венгрии из нефтяных санкций против России Орбан ехал в США главным образом за освобождением Венгрии от соблюдения американских санкций против российской нефти. Источники Bloomberg утверждали, что взамен премьер хотел предложить сделку — пятилетний контракт на закупку американского сжиженного природного газа стоимостью 600 миллионов долларов и еще один — по ядерному топливу с Westinghouse Electric Co на 100 миллионов долларов.

Еще одной «взяткой» Орбана мог стать меморандум о закупке десятка малых модульных реакторов за 20 миллиардов долларов. Однако в этом случае существовала бы угроза для продолжения совместного с Россией проекта по расширению единственной действующей в Венгрии атомной электростанции «Пакш». Строительство первого энергоблока должно стартовать в 2026 году. В начале встречи Орбан действительно заявил, что имеет много предложений по экономическому, военному и политическому сотрудничеству с США. Он сказал, что за последние 10 месяцев Трампу удалось исправить ошибки Белого дома под управлением Джо Байдена. «Причина, по которой мы здесь, — открытие новой главы в двусторонних отношениях США и Венгрии. До вашего прихода, президент, все было фактически разрушено, причинен большой ущерб предыдущей администрацией», — сказал он.

Публично Трамп так и не ответил однозначно, даст Венгрии послабления от антироссийских энергетических санкций или нет. Он сказал лишь, что эта тема стоит на повестке дня. «Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что им очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет такого преимущества, как выход к морю. Это великая страна, но у них нет моря. Нет портов. И поэтому есть серьезная проблема», — заявил президент. После завершения встречи Орбан сообщил, что США освободили от санкций поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». Состоится ли встреча с Путиным в Будапеште? Кроме того, по информации The Guardian, Орбан рассчитывал заманить Трампа в Будапешт, чтобы перед апрельскими парламентскими выборами повысить свои шансы на победу в условиях жесткой конкуренции. Поэтому одной из тем стала так и не состоявшаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным. Трамп еще раз заявил, что хотел бы встретиться с ним в Будапеште. Он не сделал этого в октябре, потому что не увидел смысла: ни одна из сторон не соглашалась заморозить конфликт.

«Я не хотел проводить эту встречу, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое. Но, если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште. <…> Всегда есть шанс, очень хороший шанс [на встречу]», — сказал он. Оба политика отнеслись скептически к шансам Украины победить Россию. Орбан раскритиковал Евросоюз за «неверное понимание ситуации». Когда Трамп прямо спросил, считает ли он, что победа невозможна, премьер предложил киевскому режиму уповать на чудо. «Знаете, чудеса случаются», — сказал Орбан, заставив собеседника рассмеяться и согласиться. Фейковые новости и новая работа для Левитт Не обошлось и без скандалов. Репортер NBC News воспользовался ситуацией и указал Трампу на нестыковку в расчетах «индекса индейки». Республиканцы утверждали, что праздничный обед ко Дню благодарения из продуктов сети Walmart в этом году стоил дешевле, чем в прошлом, при демократах — четыре доллара на человека вместо семи. Однако в нынешнем наборе оказалось меньше товаров.

«Вы распространяете фейковые новости. NBC пошла ко дну, как и большинство остальных», — заявил президент. К схватке с журналистом присоединилась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она так хорошо защищала шефа, что получила неожиданное предложение о работе в Венгрии. «Каролин, премьер-министр хотел бы, чтобы вы работали на него в Венгрии. <…> Пожалуйста, не покидайте нас», — сказал Трамп. Реакция на итоги переговоров Трампа и Орбана Несмотря на отсутствие конкретики в главном вопросе, зарубежные СМИ услышали в словах Трампа хорошие перспективы для Венгрии. Агентство Reuters заявило, что встреча прошла в очень теплой обстановке. Издание Politico напомнило о дружбе политиков и заявило, что Трамп-таки открыл двери для исключения Венгрии из санкций против России.

Аналитик Европейского центра Атлантического совета Джеймс Бачик заявил арабскому телеканалу Al Jazeera, что прошедшая встреча станет проверкой для американо-венгерских отношений. Трамп, по его словам, действительно сопереживает Венгрии в вопросе ее зависимости от российских энергоносителей. Однако все зависит от того, сможет ли она предоставить США достаточно возможностей, чтобы получить такую ​​льготу.