В США назвали время встречи Трампа и Орбана в Белом доме

Трамп и Орбан встретятся в 19:30 по московскому времени в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном в Белом доме в 19:30 по московскому времени. Это следует из расписания главы государства, сообщило РИА «Новости» .

В графике написано, что американский лидер поприветствует гостя в 11:30 по местному времени (19:30 по московскому), а потом они вместе пообедают. Уже в 23:30 по московскому времени президент отправится во Флориду.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет блокировать начало переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу. Также он отметил, что при нынешнем составе правительства обсуждать евроинтеграцию никто не будет.

Дипломат объяснил, что диалог так и не начался, потому что Венгрия остается единственным государством, накладывающим вето на решение ЕС. Кроме того, вступление Украины в объединение представляет опасность для всей Европы.