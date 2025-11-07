Орбан на встрече с Трампом посоветовал Украине надеяться на чудо

У Украины практически нет шансов одолеть Россию, она может надеяться лишь на чудо. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox .

Орбан назвал США единственной страной, не считая Венгрии, серьезно настроенной остановить конфликт. Он раскритиковал членов Евросоюза за игнорирование объективной реальности.

«Другие правительства предпочитают продолжать конфликт, потому что многие из них считают, что Украина может победить на передовой, что является неверным пониманием ситуации», — сказал он.

Президент США попросил уточнить, считает ли он, что Украина неспособна этого сделать. Орбан ответил, что иногда чудеса случаются. На это Трамп рассмеялся.

Они обсудили также причину срыва российско-американских переговоров в Будапеште. Трамп заявил, что стороны не готовы прекратить огонь.