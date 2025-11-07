Трамп объяснил срыв переговоров с Путиным в Венгрии

Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии сорвалась из-за боев на Украине

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не имела смысла из-за продолжавшихся на Украине боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, сообщила газета The Guardian .

«Я бы хотел провести ее в Венгрии, в Будапеште. Оказалось, что я не хотел проводить эту встречу, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое. Но если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште», — сказал политик.

Журналисты спросили Трампа о причине отмены переговоров. Он ответил, что основная проблема в том, что обе стороны пока не хотят остановить боевые действия.

Трамп также допустил, что встреча все-таки состоится. По его словам, такой шанс существует.