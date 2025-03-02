Президент США Дональд Трамп показал себя прагматичным политиком, который ведет дела под лозунгом «Здравый смысл». Такой подход к ведению дел видят все стороны. Однако для главы Белого дома принцип Make America Great Again остается основной целью, заявил медиахолдингу «Красная звезда» глава МИД России Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, что сейчас у американского лидера новый лозунг на кепке: «Все, что Дональд Трамп обещал, — сделал».

Это придает человеческий, живой характер политике. Поэтому с ним интересно. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Кого Трамп набрал в команду По словам Лаврова, входящие в команду Трампа помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио — «абсолютно вменяемые во всех смыслах люди».

Именно они представляли новую американскую администрацию в переговорной команде в ходе встречи России и США в Эр-Рияде.

Просто две серьезные страны сели поговорить, что у них не так и что наломал за четыре года их предшественник, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов. Сергей Лавров

У России и США есть разногласия При этом Лавров подчеркнул, что Россия и США признали, что не могут по всем вопросам мировой повестки мыслить одинаково, однако обязаны не допустить войны.

С одной стороны, Россия и США могут найти совпадающие интересы и сделать много взаимополезного. С другой — обязаны в случае несовпадения интересов не доводить до войны. Здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать совпадение интересов для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты. Сергей Ларов

Министр объяснил, что такой формат США выстраивает с Китаем. Несмотря на множество разногласий, диалог между странами никогда не прерывался. Такая модель должна быть в отношениях между любыми государствами.

Фото: РИА «Новости»

Зеленский — предатель еврейского народа Лавров подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в предателя еврейского народа и «чистого нациста». Он напомнил, что глава киевского режима на 180 градусов развернулся от своих обещаний, с которыми пришел на пост.

На лозунгах мира, на лозунгах «Отстаньте вы от русского языка, наша общая культура». За полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа. Сергей Лавров

Миротворцы не станут решением кризиса Появление европейских миротворцев на Украине не станет решением проблемы, потому что в этом случае для России не исчезнут первопричины кризиса, заметил Лавров.

«Точно так же, как они привели нынешний режим в Киеве на штыках к власти, они сейчас хотят подпереть его своими штыками в виде миротворческих подразделений. Но это будет означать, что первопричины не исчезнут», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Фото: РИА «Новости»

Министр обратил внимание, что все трагедии мира последние пять веков зарождались в Европе либо случались благодаря европейской политике. «Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки. Последние пятьсот лет <…> все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. <…> Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более „зажигательной“ роли», — пояснил Лавров.