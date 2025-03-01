Что такое suka? Американцев удивило русское слово, которым Зеленский назвал Вэнса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса русским словом «сука». На это обратил внимание в соцсети X блогер Джэк Анхерд, его пост собрал множество комментариев.

«В Сети распространяется видео, на котором Зеленский в лицо называет Джей Ди Вэнса „сука“», — отметил блогер и объяснил, как именно переводится слово.

Некоторые пользователи предположили, что ругательство относилось не к Вэнсу, а к ситуации в целом.

«Но имеет ли оно такое же значение на украинском?» — задался вопросом один из комментаторов.

Анхерд назвал поведение Зеленского позором и полным провалом.

Украинский лидер во время встречи в Овальном кабинете устроил перепалку с президентом Дональдом Трампом и Вэнсом. Их ссора попала в прямой эфир. Вице-президент попросил украинского лидера сдерживать свои эмоции и уважать страну, которая оказала Украине значительную помощь.

После скандала американский госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за свое поведение.