Если сохранится политическая воля президентов. Когда восстановятся отношения России и США?

Песков: отношения России и США можно восстановить быстро при политической воле

Отношениям России и США нанесли огромный ущерб, для их восстановления потребуется пройти долгий путь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео беседы с ним опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

Обе стороны, подчеркнул пресс-секретарь президента России, предпринимают попытки наладить отношения и выйти на диалог.

«Нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений, но если сохраняется политическая воля двух лидеров — президентов Путина и Трампа, то его можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия и США проголосовали за одну резолюцию по Украине, что раньше невозможно было представить.

Говоря о возможном возвращении на российский рынок американских компаний, он отметил, что это еще более долгосрочная перспектива.

«Мы слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала будет урегулирование вокруг Украины, потом экономика», — пояснил Песков.

Хотя очертить круг возможных тем для сотрудничества, добавил он, нужно сразу.