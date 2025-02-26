Лавров исключил возможность размещения миротворцев из ЕС на Украине

Россия не рассматривает никаких вариантов по размещению миротворцев из стран Евросоюза на Украине после прекращения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Так он прокомментировал обсуждение этого вопроса президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом на встрече в Вашингтоне.

«Мы никаких вариантов не можем рассматривать. Я не знаю, что там Макрон говорил <…>, но президент Трамп, когда эту тему затронули, заявил, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что поведение европейских политиков показало, что они нацелены на усиление конфликта и на пресечение любых попыток его погасить.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не не намерен выступать против размещения миротворческих сил на Украине, но в том формате, на который готовы пойти обе стороны.