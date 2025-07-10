«С разбегу в бетонный столб». Бессент станет «лающей собакой» Трампа в борьбе с Россией

Американские СМИ сообщили о новом «секретном оружии» президента Дональда Трампа, которое он собирается применить против российской экономики. Речь идет о министре финансов США Скотте Бессенте. Кто он такой и действительно ли может стать «оружием» — в материале 360.ru.

Угрозы Трампа в адрес России После телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп заявил, что российский лидер готов «идти до конца» в украинском конфликте. Маловероятно, что президент США воплотит в жизнь свое обещание «разбомбить к черту Москву, если армия России пересечет границу Украины». Однако со стороны Трампа посыпались другие угрозы. Например, он пообещал ввести 10-процентные пошлины против стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. «Исключений из этой политики не будет», — заявил глава государства. В мае Трамп намекал, что Россию может ждать «что-то серьезное», если Путин не пойдет на уступки.

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«Секретным оружием» американского лидера в борьбе с Россией может стать глава Минфина Скотт Бессент. «Министр финансов США Скотт Бессент — такой же бунтарь и нестандартно мыслящий человек. Талантливый игрок на Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем. <…> Если Трамп и Бессент действительно решат действовать жестко, сможет ли Россия избежать экономического коллапса?» — заявили авторы The Telegraph.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто такой Скотт Бессент В начале своей карьеры Бессент работал на финансиста Джорджа Сороса и сыграл роль в попытке «сломать Банк Англии» в 1992 году. Он действительно участвовал в «торговых войнах» против Китая, рассказал 360.ru экономист, политолог Александр Дудчак. «Но в чем его выдающиеся заслуги — сложно понять. Как слон в посудной лавке. <…> Они его будут использовать, наверное, как лающую собаку, которая будет угрожать санкциями, но даже с Китаем это не прошло», — отметил он. В случае с КНР Трамп тоже вводил сумасшедшие санкции, а потом их отменял. «И Бессент в этом плане действительно немножко деревянный, слишком прямолинейный и явно дипломатией не пахнет. Наверное, будут его пускать как угрозу, что он поддержит инициативы по новым санкциям, по введению сумасшедших очередных пошлин. Я думаю, в случае с Россией можно и Бессента использовать. Какая разница, если здравого смысла нет? Можно попробовать еще раз с разбегу в бетонный столб головой удариться. В санкциях мы и так живем уже больше трех лет, санкции вводятся постоянно против России с 2014 года, и до этого были. Сейчас они считают, что Бессент им поможет, — флаг в руки», — заключил эксперт.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Он назвал заявления о «секретном оружии» Трампа преувеличением. В The Telegraph напомнили, что США и Европа ввели уже более 16 тысяч антироссийских санкций. Банки страны исключили из международной платежной системы Swift, активы Центрального банка заморозили, а на важнейшие секторы экономики наложили другие финансовые ограничения. «Ни одна из этих карательных мер не повлияла на решение Путина по Украине», — подчеркнули авторы статьи.