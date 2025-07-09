Трамп угрожал разбомбить Москву и Пекин

Президент США Дональд Трамп в 2024 году на встрече со спонсорами избирательной кампании пересказывал свои беседы с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Аудиозапись американского лидера опубликовал телеканал CNN .

Во время переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Трамп напрямую угрожал разбомбить Москву и Пекин, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

«Я сказал Путину: „Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора“», — заявил Трамп.

По его словам, Путин не поверил. Такая же угроза прозвучала от Трампа в адрес Си Цзиньпина.

«Сказал ему то же самое: „Если нападете на Тайвань, я разбомблю к черту Пекин.“ Он подумал, что я сошел с ума. Спросил: „Пекин?“ Я ответил: „У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин“», — сказал президент США.

Недавно Трамп заявил, что введение новых антироссийских санкций полностью зависит от него.