Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами за поддержку стран БРИКС
США введут 10-процентные пошлины против государств, поддерживающих политику БРИКС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%», — написал президент.
Он добавил, что исключений в этой политике не будет.
Ранее источник агентства Bloomberg сообщил, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро собираются принять негативное заявление в отношении односторонних принудительных экономических мер. Уточнялось, что речь может идти о введенных Трампом пошлинах.
На Западе испугались инициатив объединения БРИКС. Там заявили, что они якобы планируют перекроить современное мироустройство.