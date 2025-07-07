Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами за поддержку стран БРИКС

США введут 10-процентные пошлины против государств, поддерживающих политику БРИКС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%», — написал президент.

Он добавил, что исключений в этой политике не будет.

Ранее источник агентства Bloomberg сообщил, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро собираются принять негативное заявление в отношении односторонних принудительных экономических мер. Уточнялось, что речь может идти о введенных Трампом пошлинах.

На Западе испугались инициатив объединения БРИКС. Там заявили, что они якобы планируют перекроить современное мироустройство.