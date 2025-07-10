Трамп выпускает «финансового убийцу». Президент США подготовил секретное оружие против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента в качестве секретного оружия против российской экономики. Об этом написали журналисты британской газеты The Telegraph .

«В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и неординарный мыслитель, как и сам Трамп. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем», — отмечает издание.

По данным газеты, Трамп, не сумев навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину, теперь ищет того, кто сможет оказать давление на российскую экономику.

«Бессент не чужд риску, он также может использовать уязвимости оппонента», — добавили авторы статьи.

Как пишет The Telegraph, Трамп признает устойчивость российской экономики, несмотря на международные санкции, поэтому ему нужен не просто финансовый эксперт, а жесткий переговорщик, способный заключать выгодные сделки.

Ранее стало известно, что Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только если в него внесут изменения, расширяющие полномочия президента в сфере внешней политики, передало RT.