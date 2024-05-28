Сегодня 16:43 Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту Политолог Светов: Макрон и Бюденбендер показали равнодушие к истории 0 0 0 Фото: Президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франком-ВальтерШтайнмайер с женами посещают мемориал жертвам Холокоста, Берлин, 27 мая 2024 года. Kay Nietfeld / Global Look Press Мир

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Жены президентов Франции и Германии посмеялись у мемориала жертвам холокоста. Ничего необычного, ведь европейцы не желают помнить историю Второй мировой войны и воспринимать ее трагичные события близко к сердцу. Тем более что предки первых леди могли сражаться отнюдь не на стороне победителей.

Смех у мемориала жертвам фашизма Супруги президентов Франции и Германии позволили себе рассмеяться при посещении берлинского мемориал евреям — жертвам фашизма. Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер прибыли туда в сопровождении мужей, которые возложили венки.

Появление четы Макрон у мемориала состоялось во время их трехдневного официального визита в Германию. На 28 мая у французского лидера запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для руководства ФРГ стало традицией смеяться при слове «геноцид»: в прошлый раз так поступил сам Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса.

Фото: Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер на церемонии возложения венков к мемориалу жертвам Холокоста, Берлин, 27 мая 2024 года. Andreas Gora / Global Look Press

Память о холокосте Создать мемориал убитым во Второй мировой войне евреям немецкая журналистка и писательница Лия Рош предложила еще в 1988 году. Она настаивала, чтобы представители еврейских общин, сколь бы значимы и известны они ни были, не вмешивались в создание памятника.

Я сказал тогдашнему председателю Центрального совета евреев Германии Хайнцу Галински: «Не лезьте в это, мемориал строят потомки преступников, а не евреи». Лия Рош

Идею долго обсуждали и, наконец, в 2001 году выбрали проект архитектора Питера Эйзенмана. Он предлагал разместить в центре Берлина на участке почти в два гектара 2711 бетонных плит. Проходы между ними намеренно сделали слишком узкими для двоих человек, чтобы полнее ощутить одиночество и скорбь.

Фото: Свечи между стелами мемориала убитым евреям Европы, Берлин, январь 2023 года. Christoph Soeder / Global Look Press

Рош тщательно курировала строительство. Она требовала исключить участие Degussa AG. Во время войны эта корпорация производила отравляющий газ «Циклон Б», которым в концлагерях убивали заключенных, в том числе евреев. Однако отказаться от услуг компании было уже невозможно, иначе пришлось бы сносить почти все стелы и фундамент. В 2005 году мемориал открыли. На торжественной церемонии присутствовали более тысячи гостей со всего мира, среди которых были двое переживших холокост. За первый год существования памятник посетили свыше трех миллиона человек. Но довольно скоро это место стало излюбленной площадкой для пикников и детских игр.

Интересно Чтобы снизить производственные затраты и вес, стелы сделали полыми — толщина их стенок примерно 15 сантиметров. Уже через три года на половине плит появились трещины из-за перепада температур. К 2014 году потрескалось более 2200 стел, многие пришлось «сковать» жгутами. На строительство памятника ушло 27,6 миллиона евро из федерального бюджета. Примерно в ту же сумму оценили его реставрацию. Чтобы снизить производственные затраты и вес, стелы сделали полыми — толщина их стенок примерно 15 сантиметров. Уже через три года на половине плит появились трещины из-за перепада температур. К 2014 году потрескалось более 2200 стел, многие пришлось «сковать» жгутами. На строительство памятника ушло 27,6 миллиона евро из федерального бюджета. Примерно в ту же сумму оценили его реставрацию.

Что означает смех первых леди Есть такое выражение le poste oblige, что в переводе с французского означает «положение обязывает», напомнил 360.ru старший научный сотрудник Центр европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Речь идет не о светском протоколе, а о чувстве соответствия своему социальному положению. Это его ориентир в обществе. И человек, поучивший статус члена семьи государственного деятеля, должен ему соответствовать. Это предполагает ответственность. Владимир Оленченко

Люди, олицетворяющий государственные органы или органы власти, подают пример другим членам общества. Но первые леди Франции и Германии явно не имели чувства соответствия своему положению, отметил эксперт. «Поведение этих женщин, безусловно, отражает атмосферу в их семьях. Но если они не чувствуют ответственности в вопросах ежедневного поведения, то откуда эту ответственность можно ожидать в вопросах международной и внутренней политики, в управлении государством?» — задался вопросом Оленченко. Он напомнил, что подобный инцидент уже был в истории Германии. В 2021 году земли Северного Рейна — Вестфалии пострадали от наводнения. Пока президент общался с жертвами стихийного бедствия, ныне бывший руководитель Христианско-демократического союза Армин Лашет, радостно смеялся на заднем плане.

Фото: Армин Лашет в Аугсбурге, 2021 год. Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww / Global Look Press

Полное равнодушие к истории Едва ли жены президентов Франции и Германии могли забыть, что их снимают: мероприятие было официальным, присутствие фотографов предусмотрено протоколом, отметил политолог и журналист Юрий Светов. Сегодня истеблишмент специально учат аккуратности в такого рода вопросах. Все дело в том, как относятся к памяти о войне за рубежом и в России.

Когда у нас проходят различные акции, связанные с войной, памятью о погибших, это касается всех. И люди душевно переживают. Они могут не демонстрировать эмоции, но внутри это касается каждого из нас: в каждой семье кто-то воевал и погиб — прадед, дед, родители. Это и есть связь времен. Юрий Светов

Российское государство постоянно напоминает о людях, отдавших свои жизни за родину, каждого ее гражданина. За рубежом этого нет, подчеркнул политолог. И западные переделки истории приводят к тому, что обрываются личностные связи с прошлым. «Для этих двух дам посещения мемориала — просто рутинная обязанность, которую надо выполнить. Они же не из-за душевного порыва пошли туда, не потому что у них внутри было желание это сделать, а потому что так положено. Мужья что-то делают, они решили хотя бы потрепаться, скуку развеять. Это полное равнодушие», — сказал Светов. Люди, которые помнят историю, наверняка обратили внимание на поведение Макрон и Бюденбендер. Но для большей части зарубежной публики происшествие у мемориала жертвам холокоста прошло незаметно.

Фото: Президенты Франции и Германии на церемонии возложения венков к мемориалу жертвам Холокоста, Берлин, 27 мая 2024 года. IMAGO/Christian Spicker

Политолог уточнил, что любому немецкому политику стоило бы молчать на тему геноцида, разве что признавая его против Советского Союза и других государств. Но канцлер ФРГ легко позволил себе посмеялся над горем жителей Донбасса на Мюнхенской конференции в 2022 году.

Шольц спокойно говорит о Донбассе, Луганщине — местах, где немецкая армия творила зверства во время Второй мировой войны. Теперь Германия вооружает режим, который продолжает бомбить и уничтожать жителей Донбасса уже в следующих поколениях. И канцлер говорит: «Какой геноцид? Смешно об этом говорить!» Юрий Светов

Тот же Шольц вместе с Руандой — страной, хорошо известной своим геноцидом — выносит в ООН резолюцию с обвинением сербов в геноциде в Сребреннице, напомнил политолог. Похоже, у некоторых политиков прошлое отрезано: вся история для них начинается с того дня, когда они пришли к власти. «Мы никак не можем смириться с тем, что благодарность, как и всякое явление в мире, со временем истирается. Мы говорили: „Народы Европы благодарны Советской Армии за освобождение от фашизма!“ Давно прошло то время, когда они были благодарны. Они и вспоминать об этом не хотят», — подытожил Светов.