Захарова назвала смех при слове «геноцид» традицией руководства Германии

Смех при слове «геноцид» уже стал традицией для немецкого руководства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя хохот супруг глав Франции и ФРГ у мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

«Для руководства Германии, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — напомнила Захарова в Telegram-канале.

В комментариях к посту пользователи назвали реакцию жен президентов «глупой и циничной» и отметили, что для них «ничего святого не осталось».

Первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер и супруга президента Франции Брижит Макрон неожиданно расхохотались во время совместного посещения мемориала на второй день визита Макрона в Германию. Они почему-то развеселились, проходя мимо каменных плит в память об убитых евреях. На это обратили внимание немецкие СМИ.