Жены Штайнмайера и Макрона рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста в Берлине

Первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон во время совместного посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине неожиданно засмеялись. Об этом сообщила газета Bild .

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — написал автор публикации.

Эпизод произошел на второй день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию. Глава государства вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером возложил венки в мемориальном комплексе и оставил запись в памятной книге.

В понедельник, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о том, что западные государства «не ведут войну против России и ее народа». По ее словам, сейчас европейские страны уничтожают Украину и украинцев, и об этом французский лидер умолчал.