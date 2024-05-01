Россия отказалась поддержать проект резолюции ООН по событиям в Сребренице | 360°

Мир 01 мая 2024, 04:10 Россия отказалась поддержать проект резолюции ООН по событиям в Сребренице Небензя: Россия не поддержит резолюции по Сребренице в ГА ООН РИА «Новости»

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Россия не поддержит рассматриваемую на Генассммблее ООН резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Проект <…> — однобокий, политически заряженный и не имеющий ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года», — сказал дипломат.

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По его словам, документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в Боснии и Герцеговины. В случае вынесения документа на голосование, он может спровоцировать «цепную реакцию» по всему миру.

Ранее экс-премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года может обесценить термин «геноцид» и подорвать авторитет деятельности ООН.