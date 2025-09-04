Рукопожатие Путина стало самым большим сигналом Алиеву: «дорогими друзьями уже не стать»

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев накануне обменялись рукопожатиями в Пекине — этот момент попал на видео. Многие обратили внимание, что жест был кратким и сухим. 360.ru разобрался, что это значит.

Рукопожатие Путина и Алиева в Пекине На появившихся в Сети кадрах видно, как перед появлением российского лидера глава Азербайджана общается с коллегой из Сербии Александром Вучичем и, предположительно, лидером Индонезии Прабово Субианто. Жест Путина и Алиева привлек внимание общественности своей краткостью — рукопожатие длилось всего две секунды. Обошлось без дружеских объятий. Пожав руку Алиеву, Путин поприветствовал других участников мероприятия. Президент Азербайджана понуро опустил руки.

Фото: Ding Haitao/XinHua / www.globallookpress.com

Что означает рукопожатие Путина и Алиева Детали встречи глав России и Азербайджана прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но, собственно, какого-то субстантивного общения не было на этот раз», — отметил он. Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова назвала встречу Алиева и Путина «прекрасной сценой». «Алиев, судя по его наигранному смеху, знает, что сейчас зайдет Путин. И как бы Путин не увидел, что победителю Алиеву неудобно, что он хотел бы поскорей пережить этот жутко дискомфортный момент. Одно ведь дело болтать о России в Баку, и совсем другое — столкнуться нос к носу с ее президентом», — написала она в Telegram-канале. Ахмедова указала на истерический смех Алиева.

Он истерически смеется, чтобы показать Путину: «А я о вас совсем не думаю. Мне и с турками хорошо!». Путин же со спокойствием удава жмет ему руку. Это и есть фишки Путина — подошел, не стал делать вид, что не замечает и, не сказав ни слова, отошел. В конце концов все эти месяцы, пока Алиев гнал истерику, Путин не проронил в его адрес ни слова. Марина Ахмедова член СПЧ

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов охарактеризовал рукопожатие Путина как «краткое и сухое». «Это явно не дружеские приветствия и даже не рукопожатие людей, которые находятся в добром и теплом общении. Это серьезная демонстрация охлаждения (мягко сказано) нашего лидера к азербайджанскому», — заявил Кабанов в Telegram-канале.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Он назвал протокольное приветствие со стороны Путина сигналом. «Это сигнал всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны. Что будет дальше, непонятно, но, скорее всего, при нынешнем азербайджанском руководстве „дорогими друзьями“ нам уже не стать», — заключил глава НАК. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал рукопожатие нормальным вежливым поведением. «Я не могу себе представить, что во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), увидев Алиева, Путин перейдет на другую сторону улицы или, допустим, отвернется и не пожмет руку. Конечно же, есть протокол», — объяснил Затулин в беседе с Lenta.ru.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы в отношениях России и Азербайджана Сам Владимир Путин на выступлении перед журналистами по итогам визита в Китай указал на проблемы в отношениях России и Азербайджана. «В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись», — рассказал глава государства.

Он добавил, что фундаментальные отношения двух государств и взаимный интерес к их развитию все расставят на свои места.