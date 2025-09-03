Путин и Алиев на ходу пожали друг другу руки в Пекине

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали друг другу руки в Пекине. Кадры опубликовал телеканал Baku TV .

Главы государств на ходу обменялись краткими приветствиями и рукопожатиями. Путин также поприветствовал первую вице-президента и жену Алиева Мехрибан.

Лидеры встретились во время прошедшего парада в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и сопротивления китайского народа японским захватчикам. Мероприятие длилось около 1,5 часа.

После парада Путин и глава КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры на одном авто. На мероприятии российский и северокорейский лидеры переговаривались с председателем Китая Си Цзиньпином.