В России увидели сигнал в рукопожатии Путина с Алиевым

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Пекине ограничился сухим и формальным рукопожатием с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, написал Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека. Своим мнением он поделился в Telegram-канале .

«Краткое и сухое рукопожатие президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана на торжественном мероприятии в Пекине носит формально-официальный характер», — говорится в сообщении.

Такой жест Кабанов назвал демонстрацией охлаждения между лидерами. По словам члена СПЧ, приветствие выглядело не как дружеское, а как «протокольное холодное», что, по его мнению, стало сигналом азербайджанским элитам. Он отметил, что при нынешнем руководстве Баку отношения вряд ли можно будет назвать теплыми или доверительными.

Путин и Алиев сегодня встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Китае и на ходу обменялись краткими приветствиями и рукопожатиями.